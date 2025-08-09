Serena Enardu torna a Uomini e Donne per trovare l'amore dopo la fine della relazione con Pago? La risposta dell'ex tronista

Serena Enardu ha confermato la rottura con Pago. L’ex tronista di Uomini e Donne, in un’intervista rilasciata al settimanale Mio, ha eliminato ogni dubbio sugli ultimi gossip, ammettendo di essere oggi una donna single, seppur ancora toccata dal triste finale di questa lunga storia d’amore. Ecco perché si fa oggi sempre più spazio l’idea di un suo possibile ritorno a Uomini e Donne, format nel quale ha d’altronde già cercato il grande amore.

Serena Enardu choc: "Io e Pago ci siamo lasciati, un grande dolore"/ "Ecco perché rifarei Temptation Island"

Una domanda che è stata posta a Serena anche nel corso dell’intervista, e alla quale Enardu ha replicato senza mezzi termini. “Apparentemente può sembrare che brami dalla voglia di stare in TV, ma non è così.” ha tenuto subito a chiarire l’ex tronista, ammettendo di aver detto no anche a Caterina Balivo per un’intervista a La Volta Buona dopo le dichiarazioni fatte dall’ormai suo ex Pago in merito al loro imminente matrimonio (poi mai celebrato).

Serena Enardu, chi è la compagna di Pago: "Nostra storia come le montagne russe"/ "Tante crisi"

Serena Enardu torna a Uomini e Donne per trovare un nuovo fidanzato? La risposta dell’ex tronista

Serena ha dunque chiarito che la TV, e dunque Uomini e Donne, “Non è l’ambiente in cui cercherei un uomo oggi.” Ricordando la sua precedente esperienza, ha ammesso di aver vissuto dei bei momenti, “ma ora ho voglia di qualcosa di più semplice. Io non sono un personaggio. Chi mi segue lo sa.” Enardu ha spiegato che, anni fa, scelse di partecipare al dating show di Maria De Filippi perché fan del programma sin da quando era piccola: “volevo vivere una favola, ma ho capito presto che era anche un contenitore lavorativo e l’ho sfruttato con intelligenza.” Oggi, l’amore, lo cerca, dunque, nella semplicità della vita di tutti i giorni.