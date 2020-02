“Serena Enardu un’egoista”: famiglia di Pago attacca/ Trevisan “mio figlio Nicola..”

La famiglia di Pago si scaglia contro Serena Enardu. Il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 7 febbraio, pubblica le dichiarazioni rilasciate da Pedro Settembre, fratello di Pacifico e da Miriana Trevisan, ex moglie di Pago che, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 esortò l’ex marito a seguire il cuore perdonando Serena qualora ne fosse stato ancora innamorato. Oggi, però, che Serena Enardu è diventata una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2020 e che, all’interno della casa sta cercando di riconquistare il cuore e la fiducia di Pago, le persone che tengono a Pago, attaccano la Enardu che sarebbe stata “un’egosta” decidendo di entrare nella casa non permettendo a Pacifico di vivere serenamente la sua avventura nella casa. «Quando Serena è entrata nella casa del Gfvip come concorrente in famiglia abbiamo pensato subito al cuore di Pago. Mia madre, mia sorella e io conosciamo la purezza e la bontà di Pago. Ma sappiamo che proprio per questo in una situazione “rinchiusa” come quella del Gfvip si può perdere la felicità. E sappiamo che l’ingresso di Serena non corrisponde a una vera felicità per lui»., ha dichiarato Pedro Settembre.

SERENA ENARDU ATTACCATA DALLA FAMIGLIA DI PAGO, MIRIANA TREVISAN: “MIO FIGLIO NICOLA NON GUARDA PIU’ IL PADRE IN TV”

L’ingresso di Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip 2020 non starebbe facendo bene a Pago. Secondo la famiglia Settembre, infatti, Serena starebbe rovinando l’esperienza di Pago nella casa. «Da quando è entrata noi in famiglia ci siamo accorti che Pago sta perdendo se stesso. Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo», ha spiegato Pedro Settembre a Spy. Ad essere delusa dall’ingresso della Enardu nella casa è anche Miriana Trevisan che, sempre ai microfoni di Spy. ha svelato quale è stata la reazione del figlio Nicola di fronte alla presenza di Serena nella casa accanto a Pago. «Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv», dice la showgirl a Spy. «Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: «Perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io”».

