Serena Enardu, video torta compleanno con svastica/ “Sono stata ignorante, scusate!”

Brutto scivolone per l’ex di Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip, Serena Enardu. Nelle passate ore, insieme alla sorella Elga si sono ritrovate a festeggiare il compleanno di una loro amica. Quando però è arrivato il momento della torta, qualcosa non è andato per il verso giusto. Sul dolce di compleanno destinato all’amica, infatti, non è passata inosservata una bandierina raffigurante una svastica che ha fatto sobbalzare più di un utente alla visione delle Instagram Stories condivise dalla Enardu. Foto e video hanno così prontamente fatto il giro dei social, salvo essere poi pubblicate opportunamente “censurate” o addirittura cancellate dalla diretta interessata. Tuttavia, alcuni utenti sono riusciti a recuperare i video in questione nei quali si vede esplicitamente la svastica campeggiare sulla torta di compleanno mentre tra le risate dei presenti si sente la voce di un ragazzo in sottofondo mentre commenta: “Cosa vogliamo dirti con la svastica? Niente… c’era un cuore prima. Pensavamo volesse dire comunismo, bandiera arcobaleno”. Con molta probabilità, Serena ed Elga Enardu, così come i loro amici si sarebbero accorti dello scivolone preferendo cancellare tutto ma ormai i video e gli screen avevano già fatto il giro del web e dei social.

SERENA ENARDU, VIDEO TORTA CON SVASTICA: LE SCUSE

Inevitabile, a questo punto, far finta di nulla per Serena Enardu che, raggiunta da GossipeTv, ha voluto fare le sue pubbliche scuse facendo chiarezza sull’episodio spiacevole che ha destato non poche critiche. L’ex tronista si è detto prontamente dispiaciuta per l’accaduto facendo mea culpa per la grande superficialità e dissociandosi esplicitamente da qualunque simbolo o concetto che possa richiamare al nazismo. Al suo mea culpa si sarebbe associata anche la sorella Elga. “La torta non l’abbiamo fatta noi, purtroppo siamo state superficiali a non pensare sul momento al significato della bandierina. Comunque ribadisco che la torta non è stata fatta né da me né da Elga, è arrivata al compleanno della nostra amica, una festa a sorpresa”, ha spiegato l’ex compagna di Pago. E sulla svastica presente ha precisato: “Sono stata proprio ignorante, superficiale, è una colpa mia. Non ho ragionato e non ho pensato che potesse essere un messaggio così negativo”. E all’idea che simboli del genere possano essere ancora messi in circolazione la Enardu ha aggiunto: “noi rabbrividiamo al pensiero. Non volevamo in alcun modo essere associate a quel tipo di simbolo. Si è trattato di una leggerezza che non doveva capitare. Abbiamo provveduto a rimuovere ogni contenuto relativo alla svastica”. I video in questione, tuttavia, sono ancora presenti sul web.

Io non ho parole, anche il video pic.twitter.com/Uz1EpGqzcD — Trash Italiano (@trash_italiano) August 14, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA