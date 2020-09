Serena Enardu: “Zorzi e Francesco Oppini mi offendono al GF Vip”/ “Fanno la morale..”

Serena Enardu si scaglia contro Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, l’avrebbero offesa parlando della sua storia d’amore, oggi finita, con Pago. L’ex gieffina, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, punta il dito contro Zorzi e Francesco Oppini che starebbero denigrando la sua persona con le loro dichiarazioni. “Orrenda, arrivista finta, costruita. Pago la schifa“. Sarebbero queste le parole utilizzate da Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e un altro concorrente di cui Serena ammette di non ricordare il nome nei suoi confronti. Commenti che hanno così spinto l’ex tronista di Uomini e Donne ad esprimersi sui social condannando tale atteggiamento. “Stanno insultando e denigrando una donna che neanche conoscono. Commenti carichi di pregiudizio, di ignoranza perché se tu non conosci una persona non la puoi definire in quel modo”, afferma la Enardu.

SERENA ENARDU CONTRO IL GRANDE FRATELLO VIP

Serena Enardu non accetta che nella casa del Grande Fratello Vip 2020 si parli di persone che non si conoscono non in modo positivo. “Ieri mi sono arrivati diversi video legati ai commenti che hanno fatto quei tre ragazzi che ci sono all’interno della casa del Grande Fratello riguardanti me” ha spiegato Serena Enardu. “In un luogo dove vengono condannate le parole, cioè l’utilizzo errato delle parole, mi fa strano vedere che persone che fanno la morale al prossimo, non si rendano conto che stanno facendo peggio. A me non toccano perchè non mi conoscono. Comunque io sto benissimo“, aggiunge ancora la Enardu che poi saluta tutti i suoi followers ribadendo di non essere toccata dalle parole dette nella casa su di lei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA