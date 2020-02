Serena Enardu:“Giusto che io esca”/ Divisa tra Pago e le tensioni nella casa (Grande Fratello Vip)

Serena Enardu spera di essere eliminata al televoto di questa sera e che i fan del Grande Fratello Vip 4 comprendano il suo malessere. L’influencer sarda infatti non riesce a gestire più le tante situazioni di tensione emerse nella Casa, a partire da alcune persone false con cui non riesce ad entrare in contatto. Non è chiaro se si riferisca ad Adriana Volpe, che a suo dire sfinisce gli altri, oppure a qualcun altro. “Giusto che io esca, perchè in questa dinamica di falsità non riesco ad entrarci”, ha detto a Licia Nunez e Clizia Incorvaia, “Non riesco a provare diplomazia di fronte a cose che mi fanno ribollire il sangue… esce il mostro che c’è in me”. Sulla sua uscita di scena sarebbe d’accordo anche Patrick Pugliese, che si augura vivamente di vederla andare fuori nella puntata di oggi. “Lei non mi sembra molto elegante quando parla, parolacce, allusioni, frasi crudeli e taglienti. Proprio una buzzurra”, ha detto nelle ultime ore, “se avesse trattato me come tratta Pago, l’avrei salutata”. Parole dure quelle dell’ex gieffino, che alla fine ha accusato Serena di aver in qualche modo rovinato l’esperienza del cantante nel reality. “Tu stavi facendo un tuo percorso di sbattimento post Temptation Island”, ha detto ad Aristide Malnati, “Queste cose sono stron**te. Uno se le risolve in casa. prima che loro entrassero nella Casa del GF avevo capito cosa sarebbe accaduto e cioè quello che stiamo vedendo. Per cui non ne voglio sapere niente”.

SERENA ENARDU E PAGO, FRA AMORE E “ODIO”

Serena Enardu ha creato non poca confusione nella Casa del Grande Fratello Vip 4, soprattutto per quanto riguarda Pago e il suo percorso. “Sono stanco perchè questa roba con Serena mi sta snervando”, ha detto in uno dei confessionali, “pensavo ingenuamente che le cose che potevano accadere non mi avrebbero causato danni. Invece no”. Anche se a dirla tutta, il cantante ha già manifestato la volontà opposta alla sua fidanzata: si augura che in realtà possa rimanere. Al contrario della Enardu che fra litigi, incomprensioni e molto altro, sente di dover ritornare alla propria tranquillità domestica. “Io ci ho creduto ad una seconda possibilità per noi. Sapevo che sarebbe stato difficile. Stando insieme ho capito che quello che provo non è un fuoco di paglia: io mi sono innamorata di te”, ha detto la sarda in un momento di sconforto. “Se dovessi uscire sarebbe difficile”, ha aggiunto, “mi dispiace se fuori è arrivata un’immagine di me sgradevole, ma tu cosa vuoi che succeda?”. E a quel punto Pago ha sottolineato di volerla avere ancora al suo fianco. Senza di lei si sentirebbe un po’ perso. Serena però teme di non essere forte come il fidanzato e che presto potrebbe vivere un nuovo crollo. Magari si potrebbe riversare ancora sulla loro coppia: a quel punto la rottura sarebbe dietro l’angolo?

