Serena, fidanzata Albe/ Lui: “è stato amore al terzo sguardo ad Amici”

Serena Carella e Albe: weekend romantico a Parigi

Serena Carella è la fidanzata di Albe, il cantante di Amici di Maria De Filippi. L’amore nato nella scuola prosegue oramai da diversi mesi per la coppia che recentemente è stata anche a Parigi. Un weekend romantico per i due piccioncini che hanno vissuto dei momenti davvero magici. Proprio il cantante ha raccontato: “era una vita che non viaggiavo a causa della pandemia- fa sapere il cantante- è stato tutto così bello, abbiamo girato Parigi in un monopattino. All’inizio ero un po’ scettico, ma ho avuto una guida speciale. Serena è stata bravissima”. Il cantante ha rivelato anche alcuni dettagli sul fine settimana romantico trascorso con la sua amata: “abbiamo cenato su un battello lungo la Senna, abbiamo visto la Tour Eiffel di giorno e di notte, l’Arco di Trionfo, sentivo il cuore a mille e abbiamo fermato il tempo con delle foto spettacolari”.

La breve vacanza trascorsa a Parigi ha permesso ai due ex allievi di Amici di conoscersi ancor meglio e di far uscire fuori anche alcuni lati ancora segreti del loro carattere. Proprio Albe ha confessato: “ho scoperto che non è molto brava a orientarsi ed è molto lenta a camminare. E poi è molto maniaca nell’ordine, ma in modo non normale. Tuttavia mi ha contagiato: ora non cammino più scalzo, neanche quando sono solo. Abbiamo entrambi degli obiettivi nella vita, e poi non mi fa mai sentire diverso o sbagliato”.

Albe: "Serena mi ha capito e ha grandi ambizioni proprio come me"

L’amore tra Serena Carella e Albe prosegue a gonfie vele e chissà che presto non potremo sentire un brano dedicato proprio a lei. Proprio l’interprete di Giravolte ha chiarito: “non direttamente, sono brani che ho scritto prima di Amici. Anche se Giravolte sembra parlare di lei”. La lovestory tra i due prosegue alla grande come ha raccontato proprio il cantante negli studi di Verissimo: “è stato amore al terzo sguardo dai. Lei mi ha capito nel senso che io ho grandi ambizioni e lei è stata l’unica che come me riusciva a capire questa cosa, anche lei ha queste ambizioni nel ballo. Poi è stato sempre un aiuto reciproco, ho capito che non dovevo cercare di essere qualcun altro, io sono così”.

Non solo, Albe è contentissimo per la compagna vincitrice di una borsa di studio di danza a New York: “sono contentissimo per la borsa di studio che ha vinto Serena. Solo dal fatto che le volevo dare la maglia fa capire quanto io ci tenga al fatto che realizzi i suoi sogni, è bravissima, sono contentissimo”.











