Serena, figlia morta Gianni Morandi/ La notizia sconvolse il cantante in diretta tv

Gianni Morandi, il ricordo della piccola Serena

Gianni Morandi è ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa“. Il cantautore bolognese è parso in splendida forma a Sanremo 2022, riuscendo ad arrivare fino al terzo posto con il brano “Apri tutte le porte”. Il Gianni Nazionale è uno dei cantanti più amati per la gioia che trasmette in ogni sua esibizione. Tuttavia, anche lui ha un grande dolore che si porta dietro da molto tempo. Si tratta dello strazio per la morte di sua figlia, Serena “che ha vissuto solo nove ore”, come raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. La piccola era nata nel 1967, un anno dopo il primo matrimonio avuto con Laura Efrikian. Una grave crisi respiratoria portò via la nascitura con il padre che proprio in quei giorni era in finale con il compianto Claudio Villa al programma Scala Reale. All’epoca Gianni Morandi aveva 23 anni.

Incidente Gianni Morandi/ "Qualcuno mi ha guardato dal cielo..."

L’ex moglie di Gianni Morandi, Laura Efrikian, racconta l’accaduto

Gianni Morandi nel 1967 perse la figlia appena nata, Serena, scomparsa dopo poche ore dalla nascita a causa di una grave crisi respiratoria. Laura Efrikian, moglie di Gianni Morandi all’epoca, ha raccontato quegli attimi difficili a Caterina Balivo, conduttrice del programma “Vieni da me” dichiarando: “Ricordo che ero a casa e nevicava, era il 5 gennaio. Ricordo la corsa in clinica, una verso una sala operatoria, lenzuola bianche… Poi torno nella camera e vedo che mi portano fiori, fiori e fiori. Poi li hanno portati via. Ho sentito la voce di mio padre che diceva ‘qualcuno glielo dovrà dire‘”. Serena Morandi visse solo 9 ore e nessuno dei due riuscì a vederla. “Gianni venne e fu molto bravo, trovò le parole giuste: due ragazzi che affrontano una tragedia” ha dichiarato Laura Efrikian. Un dramma che ancora oggi tiene in qualche modo unita la coppia di una volta.

LEGGI ANCHE:

Jovanotti: “Morandi guarito con la musica!”/ “Donna ‘poeta’? Parole sono universali”Gianni Morandi e Mara Venier: bacio sulle labbra/ Lei "Non me lo aspettavo da te!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA