Serena Garitta e Patrick Ray Pugliese sono stati e sono ancora oggi due dei concorrenti più amati del Grande Fratello. Per molti, sono vero e proprio simbolo del reality di Canale 5, che quest’anno compie 25 anni e si prepara a festeggiare con un’edizione davvero speciale. Serena e Patrick hanno partecipato alla stessa edizione, poi vinta da Garitta, e sono rimasti nel mondo dello spettacolo, svolgendo vari ruoli, spesso legati al programma. Patrick, poi, ha partecipato altre due volte dopo la prima, conquistando un vero e proprio record. Ora, però, per entrambi si apre nuovamente la strada del GF.

No, non saranno nuovamente concorrenti, bensì sono loro alla guida dei casting itineranti della prossima edizione del reality. Serena e Patrick sono il volto social del Grande Fratello, e guideranno i telespettatori tra i provini per la ricerca dei concorrenti che popoleranno la Casa si Cinecittà a settembre.

Serena Garitta e Patrick Ray Pugliese alla guida dei casting del Grande Fratello: la speranza dei fan

Com’è ormai noto, il Grande Fratello, quest’anno, avrà due edizioni: una prima Nip, condotta da Simona Ventura, una seconda Gold, condotta da Alfonso Signorini che vedrà nel cast alcuni dei concorrenti iconici del reality di Canale 5. È proprio per trovare i concorrenti dell’edizione Nip che Garitta e Pugliese si sono uniti e viaggiano ora in giro per l’Italia, tra video e aggiornamenti social. Un duo che sta già ottenendo grande successo sui social: i fan storici del programma sono, infatti, felicissimi di rivederli nuovamente insieme e all’opera, e c’è chi spera che Signorini li chiami nell’edizione Gold. Difficile dirlo: per conoscere i nomi dei Vip bisognerà attendere ancora qualche mese.