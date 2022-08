Serena Garitta, vincitrice GF4, torna con l’ex Nicolò Ancona/ GFVip? “Mi incuriosisce ma…”

Ritorno di fiamma per Serena Garitta e l’ex Nicolò Ancona: i due in realtà sono stati separati per soli otto mesi…

Il 2022 sarà per sempre ricordato come l’anno dei grandi ritorni di fiamma: dopo quello delle star internazionali Ben Affleck e Jennifer Lopez, dopo quello tutto italiano tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez è arrivato anche il turno della vincitrice del Grande Fratello 4, la genovese Serena Garitta. La 44enne è uscita allo scoperto, con un’intervista al settimanale Nuovo, raccontando si essersi rimessa, già da tempo, con il suo ex storico Nicolò Ancona.

I due si erano lasciati nel 2020 ma sono stati separati solo per otto mesi. Le cause che hanno portato alla rottura per la coppia sono state delle piccole incomprensioni, quelle che possono scaturire in ogni rapporto, come ha raccontato lei: “Io sono rimasta incinta di Nicolò solo tre mesi dopo averlo conosciuto: abbiamo un bimbo di sei anni, Renzo, e stiamo insieme da sette. Quindi è chiaro che possa esserci qualche difficoltà”. A legarli e farli tornare insieme è stato però un forte sentimento: “Io e Nicolò siamo complementare anche nei difetti. Siamo un incastro a volte pericoloso, altre prezioso. Ci compensiamo a vicenda”, ha detto.

Per i progetti futuri con il compagno, Nicolò Ancona, Serena Garitta non ama sbilanciarsi. Il figlio, il piccolo Renzo, vorrebbe avere un fratellino, ma lei vuole lasciar fare alla provvidenza: “Nel momento in cui dovesse succedere saremo felice, altrimenti se la natura non dovesse consentire una nuova gravidanza non insisteremo”, ha detto. A delle eventuali nozze invece non sembra affatto essere interessata: “Non ci tengo e non ci ho mai tenuto. Vorrei che la promessa d’amore reciproco si rinnovasse negli intenti più che nelle parole”, ha affermato raccontando di come, più che un matrimonio, le piacerebbe viaggiare con il figlio e il compagno.

Infine Serena Garitta ha voluto ricordare la sua esperienza come vincitrice nella quarta edizione del Grande Fratello: “Oggi mi fa sorridere pensare che al Grande Fratello sono diventata popolare perché desideravo trovare il principe azzurro devo sfatare l’idea romantica che la gente aveva di me perché negli anni sono diventata più pragmatica”. Sul futuro in TV invece sostiene si avere un progetto fra le mani “di ambito sportivo”. Non disdegna neppure però un possibile ritorno nella casa più spiata di cinecittà, quella del GFVip sui cui ha detto: “Mi incuriosirebbe partecipare ma, avendolo già vinto, non so se abbia senso partecipare”.

