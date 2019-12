Serena Grandi a processo: “conto non pagato”/ Citato in giudizio anche l’ex fidanzato

Serena Grandi a processo per un conto di un resort non pagato. Si è aperto oggi il procedimento a carico dell’attrice, ma è stato subito rinviato al 25 giugno del prossimo anno. Secondo l’accusa, Serena Grandi non avrebbe saldato il conto di un resort di Santa Firmina, preso Arezzo, dove aveva trascorso la notte insieme al fidanzato. L’amministratrice della società che gestisce la struttura ha citato entrambi. I fatti risalirebbero al 25 giugno 2018, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera. Serena Faggioli, in arte Serena Grandi, insieme a Luca Iacomoni sarebbe andata via dal resort lasciando un conto da pagare di 741,59 euro per il pernottamento e pulizia della stanza. La vicenda è stata riportata anche da Il Tirreno, secondo cui il processo, con l’accusa rappresentata dal pm Bernardo Albergotti, è cominciato con la richiesta di costituzione di parte civile da parte dell’amministratrice della società che gestisce il resort. Poi è stato aggiornato al 25 giugno 2020 per ascoltare i testimoni e per la sentenza.

SERENA GRANDI A PROCESSO: “NON PAGÒ CONTO RESORT”

Luca Iacomoni è lo stesso uomo che Serena Grandi nei mesi scorsi ha accusato di perseguitarla. L’ex gieffina condivise col pubblico un duro sfogo contro l’ex compagno, che l’avrebbe perseguitata dal giorno della loro rottura. L’attrice parlò di molestie insistenti e di denunce fatte alle forze dell’ordine. Non ottenendo risultati, Serena Grandi decise di raccontare tutto sui social. E quindi parlò del comportamento dell’ex fidanzato, richiamando l’attenzione di tutti sul delicato tema della violenza sulle donne, non solo fisica, ma anche psicologica. «Pensare che ogni sera mi vedo costretta a dover spegnere il telefono poiché è un continuo di chiamate mirate probabilmente a farmi impazzire e a violare la mia intimità e quella delle mie mura», scrisse sui social Serena Grandi. E colse quindi l’occasione per chiedere pubblicamente aiuto. Ora però ha a che fare con guai diversi. Deve rispondere dell’accusa di non aver saldato un conto.

