Serena Grandi/ “Adriano Panatta? Siamo stati amanti per due anni!”

Serena Grandi ospite di “Vieni da me” con Caterina Balivo, ha svelato di essere stata l’amante di Adriano Panatta. Il loro fu un grande amore, tenuto nascosto perché all’epoca lui era già sposato con Rosaria Luconi. “Ogni volta che lo vedo mi batte ancora il cuore. Ancora qualche cosa c’è. Abbiamo avuto una storia che è durata parecchio tempo. Posso dirlo perché sono molto amica di Rosaria Luconi, la moglie di Adriano, ed è passato molto tempo. Ormai è terminato tutto. È stato uno dei miei amori più grandi”, ha raccontato la bombastica attrice. L’ex tennista è “menzionato” tra le sue passioni più grandi al fianco di Beppe Ercole, suo marito dal 1987 al 1998 e da cui ha avuto il figlio Edoardo: “Una volta io e Beppe litigammo anche. Mi ero appena sposata, Beppe sapeva che ero molto, molto attratta da quest’uomo e una volta, dentro a un locale, il Jackie O’, mi diede una sberla perché guardavo Adriano. Si vedeva che ancora c’era qualcosa, nonostante fossero passati degli anni”.

Serena Grandi, quella passione con Adriano Panatta durata due anni

Serena Grandi ha anche confessato che ci sono degli amori che non scordi. “Così, mi sono presa pure una sberla”, ha aggiunto parlato dell’episodio con il marito. “Beppe era un uomo molto geloso. Poi mi è passata, ma quando l’ho visto ospite qui a Vieni da me ho pensato ai bei momenti insieme”, ha raccontato ancora. La relazione segreta tra l’attrice e lo sportivo è andata avanti per due anni. Lui era un vero playboy avendo avuto relazioni anche con Loredana Bertè, Novella Calligaris, Mita Medici, Clarissa Burt. Panatta intanto, intervistato dal Quotidiano.net, ha smentito che queste donne fossero state importanti: “Ogni tanto esce fuori qualche ex fidanzata… ma non sono stati grandi amori. Non parlo mai delle donne, non è necessario e non commento certo quello che dicono: ognuno si faccia l’idea che vuole, non mi interessa”. Ai tempi della storia segreta con la Grandi, lui era già sposato: “Avevamo il problema dei fotografi, del non farci vedere insieme perché lui aveva appena vinto la Coppa Davis, io ero alle prime armi e non volevo farmi vedere più di tanto anche perché poi c’era Rosaria, sua moglie. Con gli anni siamo diventate amiche. Lei è favolosa, è una donna che ha capito tutto”.

