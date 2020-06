Serena Grandi “Attendo i cadaveri dei miei nemici”/ A chi si riferisce?

Pubblicità

Sembrava un normale mercoledì senza gossip e scoop ma tutto è cambiato quando Serena Grandi ha pensato bene di postare una foto su Instagram accompagnando il tutto con una didascalia misteriosa che lascia pensare come le cose per lei non siano rose e fiori come tutti pensavano. Nei mesi scorsi l’attrice racconta del suo tumore al seno e anche di quanto Corinne Clery le sia stata vicina come una vera amica spazzando via la rivalità che era nota a tutti, soprattutto dopo il Grande Fratello Vip, e allora quali sono i nemici cui oggi l’attrice parla sui social? Per alcuni potrebbero ancora essere legati al suo passato ma altri ancora sono pronti a scommettere che tutto possa essere legato al processo che si sta avvicinando. Per chi non lo ricordasse, l’attrice e sex symbol di una generazione nei mesi scorsi era finita alla ribalta delle cronache per alcuni fatti risalenti al giugno del 2018 e, in particolare, che parlavano di un conto rimasto sospeso quando lei e l’ex Luca Iacomoni lasciarono un resort alle porte di Arezzo senza saldare il pernottamento e la ripulitura della stanza, almeno secondo l’accusa.

SERENA GRANDI PUNTA IL DITO CONTRO I SUOI NEMICI, QUALI?

Serena Grandi è quindi finita a processo per insolvenza fraudolenta e il processo dovrebbe andare in scena proprio il prossimo 25 giugno, salvo cambiamenti e slittamenti dovuti alla pandemia che ha bloccato tutto nei mesi scorsi. L’attrice ha sempre rimandato al mittente le accuse affermando di essere loro ospite ma qualcosa deve essere andato storto. Che sia legato proprio a questo discorso il messaggio pubblicato da Serena Grandi qualche ora fa? L’attrice non ha rilasciato dettagli precisi riguardo ai nemici di cui parla ma si è limitata a scrivere: “Io penso e….attendo sul fiume i cadaveri dei miei nemici…..”. Chi ci sarà nel suo mirino?

Ecco il post integrale dell’attrice:

Visualizza questo post su Instagram Io penso e….attendo sul fiume i cadaveri dei miei nemici….. Un post condiviso da Serena Grandi 💋💋💋💋💋 (@serena.grandi) in data: 2 Giu 2020 alle ore 2:20 PDT





