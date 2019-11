Serena Grandi, casa svaligiata dai ladri/ “Matteo Salvini ha ragione, serve la ruspa”

Nuova disavventura per l’attrice italiana Serena Grandi: la sua abitazione è stata svaligiata dai ladri. A raccontare l’accaduto è stata la stessa vittima, attraverso un video pubblicato su Instagram. La 61enne di bologna si è sfogata sui social, raccontando di come la sua abitazione di Rimini, in zona Marina Centro, sia stata messa sottosopra, e come nel contempo i malintenzionati abbiano portato via numerosi oggetti di valore: “Sono venuti i ladri ieri, mi hanno sfondato la casa – le parole della Grandi, che poi si rivolge all’ex ministro dell’interno, Matteo Salvini – continuo a dire, caro Matteo: hai ragione, ci vuole la ruspa. Specialmente a Rimini”. In base a quanto spiegato dall’agenzia Ansa, sarebbero stati sottratti alcuni oggetti d’oro, immediatamente denunciati alle forze dell’ordine, e gli agenti della questura hanno riscontrato la manomissione della porta d’ingresso.

SERENA GRANDI, CASA SVALIGIATA E URNE DEI GENITORI RUBATE

Alla Grandi è inoltre sparito un oggetto dal valore affettivo incommensurabile, le ceneri dei genitori defunti, custodite in apposita urna, come specificato dalla stessa al quotidiano Il Tempo: “I ladri hanno trafugato le ceneri dei miei genitori (che custodisco in casa) pensando di trovare gioielli. Voglio incontrare Salvini – ribadisce il proprio pensiero politico – lo farò presto. Serve la ruspa”. E chissà che la Grandi non si veda con il leader della Lega proprio oggi, visto che lo stesso sarà a Rimini per proseguire la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. Tra l’altro non è la prima volta che l’attrice bolognese ha mostrato il suo apprezzamento nei confronti dell’ex vice-presidente del consiglio, e già la scorsa estate, poco prima che il governo cadesse, aveva dichiarato ai microfoni di Libero: “Ho votato Salvini e ho fiducia in lui e spero non mi deluda. Credo che stia cercando di dare nuovamente dignità al nostro Paese e ne avevamo bisogno. Salvini sta lavorando su questo. Io per esempio sono orgogliosa di essere romagnola”.

