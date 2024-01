Serena Grandi, chi sono i genitori/ “Mio padre non guardava i miei film, mamma diceva che…”

Serena Grandi, chi sono i genitori: “Mio padre non guardava i miei film, mia mamma…“

Serena Grandi è una delle ospiti in studio da Caterina Balivo, oggi pomeriggio, nella nuova puntata de La volta buona in onda su Rai 1. In riferimento alla famiglia dell’attrice, e in particolare ai suoi amatissimi genitori, le informazioni latitano. La madre si chiamava Mina Faggioli, mentre è ignoto il nome del padre. Tuttavia lei stessa ha più volte parlato del rapporto con i suoi genitori in svariate occasioni. In un’intervista a I Fatti Vostri nel gennaio 2023, l’attrice aveva svelato qualche dettaglio in più di loro.

“Mio padre era un militare della squadra di Bologna, era uno tosto e mi ha passato una passione per i cold case e i delitti irrisolti. Mio padre non guardava i miei film perché diceva che se qualcuno si permetteva di dire qualcosa contro di me l’avrebbe menato, e visto che lui faceva anche boxe era meglio così. Secondo me li guardava di nascosto“, aveva raccontato. Anche la madre è sempre stata una sua fedele sostenitrice: “La mamma spesso si addormentava, diceva che i miei film li aveva già visti”.

Serena Grandi e la morte di mamma Mina: “Pugnalata dentro la mia schiena“

Uno dei più grandi dolori nella vita di Serena Grandi è stato sicuramente la morte della madre, Mina Faggioli. In occasione di un’intervista a Oggi è un altro giorno nel dicembre 2021, l’icona del cinema aveva così ricordato quel doloroso momento: «I genitori non dovrebbero mai morire, soprattutto le mamme. Si renderanno conto che sono così importanti… Ho sentito una pugnalata dentro la mia schiena quando mi ha lasciato. Io ero ad Arezzo, ho telefonato ma non ho fatto in tempo ad arrivare da lei».

A seguire, aveva raccontato cos’era successo: «Ha avuto un infarto, era una donna stanca». Da lei, inoltre, aveva ereditato una caratteristica molto particolare: «Mi ha trasmesso l’essere un po’ streghetta: lei riusciva a vedere le cose, anche io sento le cose, le emozioni, la gente».











