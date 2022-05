Serena Grandi “Chirurgia estetica? Si è belli anche senza ritocchi”/ “Non li rifarei”

Serena Grandi è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Francesco Ciannamea e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 10 maggio 2022. L’attrice, che abbiamo ammirato anche nel film premio Oscar “La Grande Bellezza”, ha scritto di recente un nuovo libro, un’antologia di lettere mai inviate, nel quale sono raccontati anche alcuni retroscena della sua carriera. Attualmente, ha confidato ai radioascoltatori e telespettatori (il programma può essere seguito anche in radiovisione, ndr), “mi sono presa un anno sabbatico in campagna, sto benissimo. Vivo sola con due cani e un pappagallo che sta al piano sottostante e mi tiene compagnia”.

SERENA GRANDI: “CHIRURGIA PLASTICA? DOVESSI TORNARE INDIETRO NON RIFAREI PIÙ RITOCCHINI”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, malgrado alcuni problemi di collegamento legati alla connessione internet di Serena Grandi, quest’ultima ha affrontato anche l’argomento chirurgia plastica, spiegando come sia sempre necessario scegliere medici e professionisti di cui si abbiano riscontri positivi e che, dunque, ispirino fiducia anche grazie alla loro esperienza. Tuttavia, l’attrice ha tenuto a precisare: “Si è belli anche senza chirurgia, senza ritocchino. Se hai un complesso al naso, dopo si sposta su un’altra parte del corpo. Dovessi tornare indietro, personalmente non ne farei più”.

