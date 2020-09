Serena Grandi condannata a 2 anni e 2 mesi di carcere/ Lei: “Per quattro padelle…”

Serena Grandi ospite di Barbara D’Urso su Canale 5 è pronta a raccontare la sua verità dopo la condanna a due anni e due mesi di carcere con l’accusa di bancarotta. L’icona sexy anni Ottanta è stata infatti ritenuta colpevole del fallimento del suo ristorante “La locanda di Miranda“. Il locale, aperto a Borgo San Giuliano di Rimini e chiuso nel 2015 a due anni dall’inaugurazione. Secondo quanto appurato dai giudici, Serena Grandi si era resa responsabile di gravi irregolarità nella gestione contabile del locale, ponendo così le basi per la bancarotta e per la conseguente chiusura del ristorante, che lei aveva deciso di chiamare come Miranda, il nome del personaggio del film erotico di Tinto Brass che le aveva donato enorme popolarità. Come riportato da Fanpage, la bancarotta sarebbe infatti avvenuta per la distrazione di beni strumentali della società Donna Serena srl, e per le irregolarità sui libri contabili.

SERENA GRANDI: “CONDANNATA PER 4 PADELLE”

Sarà importante capire come Serena Grandi si difenderà nel salotto di Live-Non è la D’Urso dalle accuse che l’hanno investita portandola ad una pesante condanna. Di certo c’è che l’attrice non ha saputo sfruttare la rinnovata popolarità derivatale dall’aver preso parte al film da Oscar “La grande bellezza” di Sorrentino. In realtà fin da subito erano emerse alcune perplessità sulla gestione del ristorante: la Procura di Rimini aveva infatti dato il via ad un’indagine a causa della denuncia dei dipendenti di “Miranda”, che accusarono la proprietà di non pagare gli stipendi. La vicenda finì in tribunale e ha portato alla condanna della 62enne. A quest accusa bisogna aggiungere quella di non aver tenuto i libri contabili e altra documentazione obbligatoria per legge relativa alla gestione del ristorante. Motivazioni che hanno portato il giudice ad applicare anche le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e del divieto di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 3 anni. La Grandi, però, non sembra volerne sapere di fare ammenda e a caldo ha commentato: “Condannata per 4 padelle!“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA