Serena Grandi torna a far parlare di sè con un’intervista a Storie di donne al bivio weekend, dove ha raccontato alcuni retroscena hot sui grandi amori della sua vita. In particolare, l’attrice ha parlato di Zucchero Fornaciari, cantante che ha vissuto una liaison con lei e conosciuto al Piper mentre era uscita a ballare dopo la separazione dall’ex marito. La puntata andrà in onda il 7 giugno su Rai 2, giorno in cui verranno svelati alcuni aspetti fino ad ora rimasti segreti sulla donna. Qui, ha rivelato anche chi è il più sexy tra gli ex compagni famosi. Curiosi di scoprire chi detiene la medaglia oro?

È l’Adnkronos che ci svela qualche dettaglio sull’intervista di Serena Grandi, la quale ha raccontato il suo amore artistico per il cantante Pino Daniele. Anche lui è stato uno degli uomini importanti per la sua vita, che addirittura le aveva dedicato una canzone, “Mal di te”. Pino, come racconta l’attrice, aveva anche deciso di salvarla in rubrica con uno pseudonimo al fine di tenere nascosta la loro frequentazione. Un’altra delle relazioni che considera come estremamente passionali è quella con Diego Armando Maradona, e questa è la prima volta che svela di aver avuto una storia con lui.

“Mi fece una corte serrata”, spiega Serena Grandi, “Lo raggiunsi al Vomero a Napoli ma poi vidi una marea di paparazzi e mi diedi alla fuga. Ci rivedemmo più avanti. Era piccolo ma focoso. E baciava da Dio“. Insomma, anche qui il racconto è focoso e passionale, ma la ‘romance’ non finisce qui! Serena conosce anche Giovanni Agnelli, con il quale ha avuto una brevissima frequentazione, durata poco in seguito alla separazione di lei. Invece, sono stati solo due gli uomini che le hanno detto di no: Paolo Sorrentino e Sean Penn.

Per il regista de La Grande Bellezza ha svelato che farebbe pazzie, ma che purtroppo la loro rimane una storia impossibile. Ma rispondiamo ora alla domanda iniziale, chi è il più sexy tra gli uomini che ha avuto Serena Grandi? A confessarlo è stata proprio lei a Storie di Donne al Bivio. Si tratta di Zucchero, con il quale ha avuto una relazione indimenticabile: “Ho avuto molti uomini nella mia vita ma la storia più sexy l’ho vissuta con lui“.