Serena Grandi, “Diventerò suora laica”: ecco perchè/ “Mi dedico agli altri e combatto consumismo”

Una svolta annunciata tempo fa e che oggi, all’età di 63 anni (e non dimostrandoli…) diventa realtà e certamente farà discutere se si pensa che la diretta interessata è ancora oggi una delle massime esponenti del cinema erotico italiano degli Anni Ottanta: Serena Grandi dà una svolta alla sua vita annunciando l’intenzione di voler diventare una suora laica e, nel salotto di Silvia Toffanin, parlerà di questo e di tanti altri aspetti della sua vita privata. Infatti questo pomeriggio l’attrice e opinionista tv originaria di Bologna fa il suo ritorno su Canale 5 e sarà nel ricco parterre di ospiti di “Verissimo”. Cosa racconterà alla padrona di casa e quali sono state le tappe di questo suo graduale avvicinamento alla religione?

Come si ricorda, già nel 2018, durante un’intervista concessa a “Novella 2000”, la Grandi aveva rivelato la sua volontà di cambiare vita e di diventare appunto una suora laica. Il tema nel suo caso è complesso dato che tempo fa la stessa attrice aveva denunciato delle molestie subite da un prete: e in un memoir in cui si racconta, in cui sono raccolte 25 missive scritte di suo pugno ma mai spedite, la 63enne felsinea parla della sua volontà di abbracciare il mondo della chiesa dato che lei ha sempre ammesso di “avere un modo tutto mio di essere cattolica”. Già in passato la Grandi aveva detto di nona vere amici preti ma di aver sempre avuto nel cuore il desiderio di diventare suora prendendo i voti. E poi, grazie alla spinta di un pastore brasiliano, ha deciso per il grande passo. La sua missione? “Dedicarmi agli altri, curare lo spirito e tenere le anime lontane dal consumismo” come rivelato dall’intervista apparsa su “D” di Repubblica.

SERENA GRANDI, “ECCO PERCHE’ VOGLIO DIVENTARE UNA SUORA LAICA…”

“Che tipo di suora vorrei essere? Una missionaria, una che aiuta i poveri e gli ultimi” aveva detto sempre la bella Serena nel corso di quell’intervista del 2018 al rotocalco rosa, motivando la sua scelta col fatto di aver sempre fatto in passato del volontariato. “Adesso mi manca molto il non farlo più, anche perché non saprei dove farlo…” aveva proseguito la diretta interessata e respingendo al mittente i doppi sensi e le battutine sul suo desiderio di prendere i voti nonostante i precedenti di star del cinema erotico. “Comunque sono certa di non essere mai caduta nel volgare, avevo un volto rassicurante, anche se avevo un corpo, un seno, da maggiorata” aveva tagliato corto.

L’annuncio di Serena Grandi non può, come accennato sopra, che rimandare alla denuncia shock che fece tempo fa e che faceva riferimento alle presunte molestie subite da un prete. Le parole erano state pronunciate durante una ospitata, sempre su Canale 5, nel salotto di “Domenica Live” quando, rispondendo ad Alessandro Cecchi Paone che la invitava a rivolgersi ad un prete in merito al tema dei fantasmi e delle presenze mistiche, aveva sganciato questa bomba. In quella circostanza tuttavia la Grandi non aveva voluto fornire altri particolari, promettendo di entrare nel merito di questa delicata vicenda in un’altra occasione, e pur precisando a onor del vero che “non è stata però una violenza fisica, e non ero sola: è successo a me e anche a un’altra bambina di nove anni”.



