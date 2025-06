Serena Grandi e Corinne Clery non sono mai andate d’amore e d’accordo, avendo condiviso – in momenti diversi della loro vita – lo stesso uomo (Beppe Ercole). Ma il punto più basso del loro rapporto è stato toccato alcuni anni fa al Grande Fratello, con una lite che ha scritto una delle pagine più buie della tv italiana. Fu proprio l’ex marito il motivo della discussione, con insulti e frecciate che sono volate da una parte all’altra. In quell’occasione Serena Grandi si rivelò particolarmente aggressiva, ma l’attrice francese non fu da meno.

Certo è che, a distanza di qualche anno, in una intervista rilasciata a Verissimo, Corinne Clery ha espresso rammarico per quella brutta sceneggiata in tv. Fortunatamente oggi i rapporti sono migliorati ed è proprio dopo quella feroce discussione che si si sono creati i presupposti per una rappacificazione. “Quella al Grande Fratello fu una scena pietosa! Mi vergogno, se rinasco, non la rifarei!”, aveva detto nel salotto di Silvia Toffanin, Corinne Clery.

Corinne Clery e Serena Grandi, dalla lite furiosa alla pace? Ecco in che rapporti sarebbero oggi

“Ribadisco solo una cosa: non ho rubato Giuseppe a lei. Il resto sono solo cose da comari: due pazze! Abbiamo dato il peggio! Il Grande Fratello ti dà tante gioie, tanti chiarimenti con te stessa”, le parole di Corinne in merito allo scontro al veleno con Serena Grandi. Rivedendo le immagini dello scontro, l’attrice francese prende le distanze e assicura che non lo rifarebbe.

Come dicevamo, però, la violenta discussione è servita a far avvicinare nuovamente le due showgirl, che evidentemente avevano perso il polso della situazione. “Con Serena, è incredibile, ci siamo guardate e ci siamo dette: ‘Siamo pazze, ma che brutta cosa!'”, ha continuato la Clery. Insomma, non saranno migliori amiche ma il tempo di farsi la guerra pare finalmente concluso. D’altronde la stessa Serena Grandi ha avuto ben altri problemi a cui far fronte nel corso degli anni, alcuni anche molto seri, come il tumore seno che disse di aver scoperto dopo una visita di controllo.

