SERENA GRANDI E CORINNE CLERY PERCHÈ HANNO LITIGATO PER BEPPE ERCOLE?/ “Oggi noi…”

Corinne Clery, ospite a Oggi è un altro giorno, racconta del rapporto che ha oggi con Serena Grandi che prima di lei è stata la compagna di Beppe Ercole. La francese ricorda di essere stata proprio lei a riavvicinare l’allora suo marito e la sua ex: “ho fatto far loro pace, – ha ammesso – l’ho fatto perché lei ha un bambino e so cosa significa crescere un bambino da sola. Non volevo accadesse anche a loro. Io non sono gelosa delle donne, Serena poi è bellissima, simpaticissima…” Tuttavia una lite c’è stata e anche forte: “Poi è successo che Serena si è persa e mi ha fatto un po’ la guerra ma può capitare. Forse il fatto che Beppe mi amasse così tanto le ha dato fastidio, ma capita. Poi però ci siamo chiarite in un reality e oggi stiamo benissimo…” ha ammesso la Clery. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Il rapporto tra Serena Grandi e Corinne Clery

Serena Grandi e Corinne Clery, due protagoniste del Grande Fratello Vip due anni fa ma, soprattutto, due storiche rivali di sempre con in mezzo un uomo. Questa è la vera ragione dietro anni e anni di ripicche culminate con gli scontri proprio sotto l’occhio attento della telecamera di Canale5. Le due non solo hanno avuto modo di scontrarsi nella casa nel momento in cui si sono ritrovare concorrenti ma anche poi subito dopo quando la romana, eliminata, è tornata nella casa per chiarire le cose con la sua rivale. A fare da pomo della discordia, diciamo così, per le due è stato l’amore condiviso per Giuseppe Ercole, il quale dapprima ha avuto un matrimonio con la Grandi (con la quale ha avuto il figlio Edoardo, e poi una relazione con Corinne Clery.

Serena Grandi e Corinne Clery, perché hanno litigato?

Proprio quest’ultima, anche nel salotto di Verissimo e al Grande Fratello Vip, ha spesso precisato di non aver rubato mai l’uomo a nessuno nemmeno quello di Serena Grandi poi diventata sua amica dopo gli ultimi chiarimenti. A spingere in questo senso è stato proprio Edoardo Ercole, figlio della Grandi, che ha deciso bene di riportare a galla i momenti positivi passati con il padre e la Clery dimenticando quelli negativi e spiacevoli, anche quello in cui ha accusato la rivale della madre di una presunta omofobia rivelando a Barbara d’Urso si essere stato addirittura chiamato ‘frocetto’ da lei. Al momento regna la pace in famiglia ma novità importanti potrebbero arrivare nel pomeriggio quando proprio Corinne Clery sarà ospite ad Oggi è un altro giorno. Riaprirà l’argomento Ercole?



