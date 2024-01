Serena Grandi e le molestie subite/ “A 6 anni ti rimane, dopo ne parlai con mia madre e…”

Serena Grandi e gli abusi subiti da piccola: “Era un prete…“

Oggi pomeriggio, nel salotto de La volta buona su Rai 1, Serena Grandi sarà ospite di Caterina Balivo. L’attrice si è più volte raccontata in televisione, tra carriera professionale e vita privata, rivelando alcuni episodi che hanno segnato nel profondo la sua vita. Uno di questi è sicuramente la molestia subita da bambina quando, negli anni del catechismo, è stata vittima di abusi da un prete. Il drammatico episodio era stato raccontato a Verissimo, in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel novembre 2021.

“Era un prete, ci insegnava il catechismo e io non ci volevo andare”, aveva confessato. “Oggi io ho persone che mi spiegano la Bibbia, perché allora non volevo ascoltare. Eravamo io e questa mia piccola amica, ci abbracciava e voleva che ci baciassimo. A 6 anni ti rimane, dopo ne parlai con mia madre, ero già grande. Le dissi: ‘Sai che il prete faceva così?’. Lei mi ha risposto, tanto per essere leggera: ‘Ah, adesso ho capito perché l’hanno cacciato’. Quindi aveva fatto altre cose con altre bambine“.

Serena Grandi e le molestie: “Spesso mi hanno manipolata e fatta soffrire“

Serena Grandi aveva raccontato di aver subito più volte episodi di molestia nel corso della sua vita: “Spesso, ma ho sempre cercato di essere così leggera, di fregarmene. Io trovo che, peggio della manipolazione, è il narcisismo degli uomini quando ti manipolano e ti violentano psicologicamente. Io ho avuto uomini così, che spesso mi hanno manipolata e mi hanno anche fatto soffrire”. Episodi che si sono verificati in seguito al divorzio dall’ex marito Beppe Ercole: “Dopo Beppe ho avuto brutte esperienze, questi narcisisti manipolatori“.

Sottolineando poi l’importanza di denunciare, l’icona del cinema aveva dichiarato: “Ne ho fatte due di denunce. Da quel punto non ho più voluto avere contatti con quella persona. Per anni mi ha stalkerizzato, io avevo anche paura di uscire“.











