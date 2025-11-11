Luca Barbareschi e Serena Grandi svelano a La Volta Buona di una liaison ‘nascosta’ in passato: “C’era sempre mio marito, però…”.

Tra un dibattito e l’altro con al centro il tema del rapporto genitori-figli, Luca Barbareschi si è preso la scena della puntata odierna de La Volta Buona anche per un retroscena di vero e proprio gossip. Complice la presenza di Serena Grandi nel salotto di Caterina Balivo, l’attore si è lasciato andare ad una dichiarazione d’affetto per la collega impreziosendo il tutto con un retroscena del passato: “Ero innamoratissimo di lei”.

Caterina Balivo sbigottita e spiazzata da quel gossip: Serena Grandi e Luca Barbareschi sono stati insieme? Dalle parole dell’attore sembrerebbe quasi di sì ma in realtà, quasi rammaricata, la collega ha raccontato di una tenerezza che per questioni di forza maggiore non è sbocciata nella sua interezza. “Abbiamo avuto un flirt? Non l’abbiamo potuto avere per bene”, risponde così Serena Grandi alla domanda quasi retorica di Barbareschi a proposito della liaison del passato.

Serena Grandi e Luca Barbareschi a La Volta Buona: “Un flirt tra noi c’è stato…”

Caterina Balivo cerca di indagare a La Volta Buona sullo scoop rivelato da Serena Grandi e Luca Barbareschi ed emerge qualche curioso aneddoto. “Perché non abbiamo concluso? C’era sempre mio marito dietro!”, spiega con ironia l’attrice mentre il collega aggiunge: “Ci baciavamo per copione, quale scusa migliore di baciarsi per davvero con la scusa che era finto”. Decisamente più dettagliata la rivelazione successiva dell’attrice: “Il flirt in realtà c’è stato, mio marito nella roulotte non c’era…”. Insomma, tra il serio ed il faceto, i due attori hanno praticamente ammesso di aver vissuto una sorta di ‘scappatella’ in passato.