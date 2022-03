Serena Grandi, flirt con Agnelli, Celentano, Berlusconi?/ Lei nega ma un fuori onda…

Serena Grandi sarà ospite nella seconda serata di oggi di Belve, la trasmissione di Rai2 condotta da Francesca Fagnani. La celebre attrice ripercorrerà alcuni degli passaggi più importanti della sua vita, commentando con la padrona di casa i successi, gli amori ma anche i guai con la droga ed i problemi finanziari. Un’intervista molto interessante durante la quale la Grandi ha smentito alcuni aspetti controversi che hanno caratterizzato la sua vita, tra cui l’uso di cocaina, aggiungendo al tempo stesso dei particolari inediti. Incalzata dalla giornalista, l’attrice ha smentito di aver fatto uso di droga per svago o per dipendenza: “Avevo un figlio piccolo, dovevo pensare a lui… non avevo tempo per le sostanze, io odio tutto quello che è polvere”, ha commentato.

Serena Grandi: “Aiutai mio figlio col coming out”/ “Ho temuto la fine dell'Antonelli”

Nel corso del processo che la vide coinvolta, ha poi svelato di aver dovuto ammettere di aver fatto uso di droga “perché l’avvocato mi ha chiesto di ammettere, c’erano dei nomi ancora più importanti che hanno dovuto ammettere”. Ed a proposito di ammissioni, Serena Grandi ha svelato di aver dichiarato il falso: “Ho mentito certo, ho mentito perché dovevo farlo, era l’unico escamotage per uscire da questi 157 giorni inutili”, ha detto, riferendosi agli arresti domiciliari.

SERENA GRANDI E LA MORTE DI SUA MADRE MINA/ "È stata come una pugnalata"

Serena Grandi a Belve: smentisce alcuni flirt ma un fuori onda la ‘incastra’

Serena Grandi si è così resa protagonista di una lunga intervista senza filtri, almeno all’apparenza, durante la quale la diva del cinema ha svelato alcuni suoi capricci legati al suo ruolo di attrice, come quando volle a tutti i costi sul set una Jacuzzi dentro una roulotte. Parlando di Paolo Sorrentino, che l’ha voluta ne La Grande Bellezza, ha commentato: “Sapevo che rivedendomi sarebbe stato un inferno, avevo un busto per essere così iconica e così tanta… lui pensava che fossi una diva al tramonto, è stato faticoso ma molto forte ma poteva essere anche depressivo…”.

Serena Grandi/ "Mi sarebbe piaciuto un uomo come Carlo Verdone. Su Beppe Ercole..."

Dopo una frecciatina alla rivale Francesca Dellera – “C’era la Grandi e c’erano le mezze calze” – è stato il turno di parlare dei suoi veri o presunti flirt con personaggi famosi. Nel corso degli anni le sono state infatti attribuite diverse storie, da Agnelli, a Morandi, passando per Celentano, Pino Daniele, a Berlusconi e a Bettino Craxi. Storie categoricamente smentite da Serena Grandi se non fosse per un fuori onda anticipato da Dagospia – come ripreso anche da Fatto Quotidiano – in cui l’attrice ha ammesso: “Ma che te devo dì, che me li so’ portati a letto? No se po’ fa, ho un figlio a casa. Però non mi ricordo i rapporti…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA