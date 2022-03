Serena Grandi ha un nuovo fidanzato?/ “A volte gli amori ritornano e…”

Solo qualche mese fa, Serena Grandi aveva affermato: «Diventerò una suora laica. Ho ritrovato Dio». L’attrice, infatti, aveva raccontato di aver intrapreso il cammino per la consacrazione laicale. Un percorso iniziato nella chiesa della Parola della grazia di Riccione, grazie all’incontro con un pastore brasiliano. «Ora sono sicuramente più felice», aveva infine commentato, spiegando di essere pronta a rinunciare a tutto pur di seguire il suo bisogno di spiritualità. Una foto condivisa sui social, però, fa sospettare che potrebbe aver cambiato idea…

La 64enne ha forse di nuovo aperto il suo cuore a un fidanzato? Lei non lo dice, ma l’immagine che la vede in compagnia di un uomo, così come la didascalia a corredo dello scatto, fanno pensare che sia così! Ci sono elementi per dire che, quella tra i due, non sia solo una semplice amicizia.

NON SEMBRA SOLO AMICIZIA: CERTI AMORI RITORNANO…

Va comunque detto che, quello tra Serena Grandi e l’affascinante uomo protagonista dell’ultimo scatto social, non sarebbe un “nuovo” incontro. I due, infatti, si conoscono da tempo. Ora, però, sembra che sia scattato quel “qualcosa in più”…

Ma chi è l’uomo a cui l’attrice tiene teneramente la mano, commentando la cosa con «A volte gli amori ritornano ed è ancora più bello»? Si tratta di Arnaldo Del Piave, ex marito di Enrica Bonaccorti e noto per il suo essere playboy. In passato, tra l’altro, avrebbe già avuto una breve relazione con Serena. Finita la storia, poi, sarebbero comunque rimasti grandi amici. Ora però, con questo loro “ritrovarsi”, chissà che non sia scattata di nuovo la scintilla…













