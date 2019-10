Serena Grandi “Ho i fantasmi in casa”/ “Io vedo il futuro tramite dei flash”

Serena Grandi ospite di Mattino5 rivela che anche lei ha qualcosa da raccontare in merito a fantasmi, presenze e medium. Non è la prima volta che l’attrice parla di questi argomenti rivelando che in casa sua ci sono dei fantasmi e degli spiriti e oggi fa lo stesso nel salotto di Federica Panicucci rivelando che “i muri hanno memoria” e che è proprio questo a rendere tutto speciale o un incubo: “Capita di non trovarsi bene in una casa ed è proprio per via della loro memoria, qualcosa non è andato bene in quella casa”. Il racconto mette un po’ i brividi alla padrona di casa che, però, poi lascia parlare l’attrice che racconta: “Vedevo passare delle ombre in un momento davvero difficile della mia vita, in un anno avevo perso il mio compagno, mio padre e il mio ex marito, ma solo dopo ho scoperto che cos’era questa immagine che passava attraverso i muri, una spalla con questa maglia rosa”.

SERENA GRANDI RACCONTA DI FANTASMI E FLASH PER IL FUTURO

Serena Grandi a Mattino5: “Quando ero nella mia vecchia casa vedevo questa presenza, aveva la pelle scura e la maglia rosa, non capivo perché ma poi ho scoperto che questa casa era prima di un’ambasciata nigeriana quando lo dissi a mio figlio, lui disse anche a me e da allora non abbiamo più visto niente“. Serena Grandi rivela di sentirsi un po’ una streghetta e di avere a volte paura di se stessa perché sente il futuro e vede le cose ancora prima degli altri: “Nella mia fantasia vedo una farfalla e dico ciao mamma…immagino che ci siano delle cose che portano sempre con me e che siano vicine proprio alle persone che ho perso”. Ma il suo racconto non finisce qua e rivela il brivido ma ho anche dei flash che mi permettono di conoscere il futuro: “Ero a Fregene e poi mi passa questa cosa davanti che mi dice ‘avrai ancora poco tempo per stare tranquilla, tra un po’ sarai famosa’”.

Ecco il video del momento:

"Avverto presenze e vedo flash sul futuro" Serena Grandi e i racconti choc sull'aldilà a #Mattino5





