Serena Grandi, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato dell’aumento di peso dopo il tumore e la morte della mamma.

Tenersi in forma è certamente una priorità a priori; le circostanze di vita però, tra difficoltà e dolori, possono ampliare il margine di errore. Lo dimostra la storia di Serena Grandi; oggi fiera di essere riuscita a perdere 20 kg in un anno ma dietro quell’aumento di peso non c’è una poca cura dal punto di vista del regime alimentare bensì delle esperienze di vita che l’hanno provata soprattutto psicologicamente ancor prima che fisicamente.

“Uno di questi giorni il prof Calabrese mi sentirà bussare alla sua porta…”, inizia con ironia Serena Grandi a La Volta Buona per poi arrivare a ciò che ha determinato l’aumento di peso prima di riuscire a perdere i kg in eccesso. “Tutto è partito dall’operazione; tra farmaci, anestesie… Ho avuto un tumore al seno; approfitto per ricordare alle donne che ottobre è il mese della prevenzione!”. La malattia ha dunque contribuito all’aumento di peso di Serena Grandi che, in aggiunta, ha dovuto lottare anche contro il dolore per la morte della mamma.

Serena Grandi a La Volta Buona: “Il tumore al seno? C’era anche un grande dolore…”

“Ero gonfia per via dei farmaci, per lo stress, anche avvilita per la morte di mia mamma”, trattiene a fatica la commozione Serena Grandi ricordando il grande dolore per la perdita che, oltre all’operazione, ha contribuito all’aumento di peso. “Si dice che quando il cancro viene al seno sinistro, quindi vicino al cuore, è sintomo di un grande dolore, e infatti era così…”. Con il tempo la celebre attrice è riuscita a ritrovare la forza d’animo e soprattutto la voglia di rimettere in sesto il suo regime alimentare. Ha infatti raccontato di essere diventata vegetariana da circa un anno e, con vari accorgimenti personali, è riuscita a tornare in forma.