Serena Grandi irriconoscibile dopo la dieta Lemme/ Lui: “Ha perso 8 kg grazie a me!”

Serena Grandi si prepara a tornare sul set e lo fa con una nuova forma fisica La nota attrice, che abbiamo anche visto nel ruolo di concorrente al Grande Fratello Vip, è dimagrita ben otto chili grazie ad Alberico Lemme, il noto farmacista e volto televisivo che dà consigli alimentari alle star. “Mi sono rimessa in forma e sono dimagrita grazie alla dieta di Alberico Lemme”, ha infatti confermato l’attrice a Francesco Fredella per iltempo.it. E lo stesso Lemme, su Instagram, ha riproposto la notizia, sottolineando il suo nuovo successo: “Serena Grandi torna sul set grazie al sottoscritto sarà in forma perfetta !!! Il mio è amore!!!”, poi ha tenuto ad aggiungere che “Se non ci fossi bisognerebbe inventarmi, ma siccome ci sono adesso so cazz…”.

Serena Grandi dimagrita 8 chili: dal set al libro autobiografico

E se Alberico Lemme gioisce e festeggia sui social del nuovo risultato raggiunto – d’altronde ricordiamo che, oltre a Serena Grandi, ha seguito star come Al Bano Carrisi e Iva Zanicchi – la Grandi racconta di aver trascorso le vacanze tra Rimini e Roma, la sua città d’adozione. “Ho tanti amici nella Capitale e ogni volta guardare quel cielo blu o camminare tra le vie di Roma mi entusiasma come se fosse il primo giorno”, ha ammesso l’attrice che, dopo aver girato questo film, sarà al lavoro su un libro autobiografico. Per farlo racconta di aver chiesto una mano ad una persona per lei davvero molto speciale: “Ho chiesto una mano a mio figlio Edoardo, bravissimo a scrivere”, ha infatti ammesso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA