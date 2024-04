Serena Grandi tuona contro Bruno Vespa: “Avrei dovuto denunciarlo”/ “A letto con 100 uomini? Una battuta”

Serena Grandi tuono contro Bruno Vespa: “Scritto porcherie, mi sono sentita offesa”

Serena Grandi ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica e ripresa da Dagospia in cui si è tolta più di un sassolino dalle scarpe. L’attrice nota soprattutto negli ’80 per i film di Tinto Brass ha raccontato aneddoti e retroscena sulla sua vita privata e professionale e soprattutto ha tuonato contro Bruno Vespa, il giornalista infatti ha scritto l’ha inserita nel suo libro uscito due anni fa Bellissime ma all’attrice non è piaciuto per niente.

EDOARDO ERCOLE, CHI E’ IL FIGLIO DI SERENA GRANDI/ “E’ fidanzato con un ingegnere spaziale, è innamorato…”

Nel dettaglio, infatti Serena Grandi ha attaccato Bruno Vespa senza mezzi termini: “C’erano cose allucinanti, da denuncia, non so perché non l’abbia denunciato.” E subito dopo ha aggiunto: “Si è scusato con me. ‘Ma tu mi stai facendo male’, gli dissi. Ero tra le ‘bellissime’ ma dentro c’era una porcheria che la metà bastava. Mi sono sentita offesa da un giornalista importante. E poi ti lecchi le ferite e speri che tutto questo verrà archiviato”.

GENITORI SERENA GRANDI, CHI SONO/ “Litigavano sempre, però si amavano…”

Serena Grandi senza freni: “Ho amato Pino Daniele, Gianni Morandi mi dedicò una canzone”

Durante l’intervista a La Repubblica Serena Grandi ha parlato anche dei suoi più grandi amori. Soprattutto quello con Pino Daniele: “Con Pino c’è stato uno di quegli amori che non hanno una fine. Ci si incontra, ci si guarda, mi arriva un nastro con Mal di te, che aveva scritto nella notte. Lui lo mise su nastro perché voleva che facessi il video, mio marito si accorse di questa attenzione, ma eravamo già alla fine del mio matrimonio, ed era anche la fine del suo. Non siamo mai andati a passeggiare, a cena. Poi lui si è separato e anche io, ma non ci siamo visti più. Mi è successo altre volte, magari hanno paura di me, scappano. Ci sono amori che non accadono mai”.

Serena Grandi e le molestie subite/ "A 6 anni ti rimane, dopo ne parlai con mia madre e..."

E dopo aver confessato che Gianni Morandi le dedicò la canzone NemicaAmatissima, l’attrice romagnola ha voluto chiarire una volta per tutte una frase che le viene attribuita sul fatto che fosse stata a letto con più di cento uomini: “In realtà era una battuta che feci con Cristiano Malgioglio al Grande fratello, ‘controlliamo il database’, e l’ho ripetuta in trasmissione. Ma scherzavo, sono battute.” E poi ha aggiunto: “Le mie colleghe ne avranno avuti mille. Avrò avuto le mie storie, ma sono stata sposata quindici anni e ho un figlio di trenta, la mia carriera non si riduce alle conquiste.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA