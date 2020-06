Serena Grandi Vs Giulia De Lellis/ “Non vedo carriera ma gente senza arte né parte”

Serena Grandi torna a pizzicare Giulia De Lellis. Impossibile dimenticare lo scontro che le due donne hanno avuto tempo fa nel salotto di Domenica Live e che per giorni ha fatto parlare il popolo del web. Uno scontro che è tornato attuale nella puntata di Live-Non è la d’Urso andata in onda su Canale 5 ieri, domenica 14 giugno 2020. Barbara d’Urso ha infatti mostrato le immagini della lite tra l’attrice e l’influencer durante lo slot dello show della domenica sera che contrapponeva le artiste alle web influencer. Uno scontro che, nel rivederlo, ha fatto sorridere Serena Grandi che, tuttavia, non pare abbia cambiato idea sulla fidanzata di Andrea Damante, cosa apparsa chiara dai commenti fatti alla D’Urso proprio dopo la visione del filmato.

Serena Grandi torna a pungere Giulia De Lellis: “Senza arte né parte”

“Giulia De Lellis è diventata una influencer importantissima”, ha esordito Barbara D’Urso che tempo fa ha avuto modo di ospitare l’influencer nel suo salotto. Ma Serena Grandi ha subito risposto in maniera pungente: “Non stiamo parlando della Kardashian…” La conduttrice di Live- Non è la D’Urso ha continuato a difendere la De Lellis, che in poco tempo è riuscita a diventare una vera e proprio stella del web. La Grandi ha tuttavia replicato ancora in modo ancor più pungente, dichiarando: “Sai cosa Barbara? Io non vedo carriere per questi influencer. Non vedo artisti, ma solo gente senza arte né parte”. Come reagirà Giulia di fronte a queste dichiarazioni dell’attrice? Replicherà a sua volta? Attendiamo aggiornamenti!



