Serena Grandi Vs Luca Iacomoni/ “Denuncia” l’ex fidanzato: “Questa è violenza!”

A quanto pare è difficile trovare qualcuno che possa difenderci a sufficienza in situazione del genere e Serena Grandi lo sa bene tanto che la sua denuncia contro il suo ex Luca Iacomoni è diventata di dominio pubblico grazie ai social. Mostrando uno screen delle decine di chiamate ricevute da parte dell’ex (e che non hanno avuto risposta), Serena Grandi chiede aiuto e denuncia pubblicamente Iacomoni reo di non volerla lasciare in pace dopo la fine della loro relazione, accusando di stalking e di molto altro visto che lei stessa nel post scrive: ” altre cose cose squallide e prive di ogni ritegno”. L’attrice racconta di essere costretta a spegnare il telefono la sera perché lui continua a chiamarla ripetutamente facendole violenza e come se questo non bastasse, più volte ha tentato di entrare in casa senza avere molto successo. La situazione va avanti ormai da oltre un anno, come lei stessa ha raccontato già nei mesi scorsi e, a questo punto sembra che le stesso forze dell’ordine non abbiano modo di aiutarla tanto da invitarla a “ingaggiare qualcuno per difendersi”, messaggio che lei ha recepito come se parlassero di malavita.

LA DENUNCIA DI SERENA GRANDI AI DANNI DELL’EX LUCA IACOMONI

In particolare, Serena Grandi scrive: “Tralasciando Il fatto che questo “uomo” più di una volta ha cercato di entrare in casa mia, e quando mi sono rivolta alle forze dell’ordine mi è stato detto qualcosa che assomigliava a “ingaggi qualcuno per difenderla” ma in tono rivolto ad affidarmi alla malavita per tutelarmi, e la cosa la trovo di una tristezza infinita…. So che purtroppo nel mondo ci sono cose molto peggiori, e che la legge interviene sempre quando e troppo tardi…ma cosa dobbiamo restare danneggiate o matte per avere un minimo di tutela si queste violenze di genere?“. Serena Grandi si definisce poi una donna forte che sicuramente non si è piegata e non si piegherà alle minacce di Luca Iacomoni, ma se fosse un’altra la vittima? Proprio per questo chiede aiuto ai fan su Instagram affinché le sue parole vengano ascoltate e non cadano nel vuoto: “Io sono nata libera è la mia libertà non la potrà arginare nessuno, se non quel qualcuno che dall’alto ci osserva”. Adesso qualcuno la ascolterà?

Ecco di seguito il post integrale:





