Serena Iansiti è diventata mamma/ È nata Viola: “Toccare il cielo con un dito”

Serena Iansiti è diventata mamma. Sabato 19 giugno è nata Viola, la prima figlia dell’attrice e del compagno Ferran Pareres Rubio. “Toccare il cielo con un dito”, ha scritto Serena pubblicando su Instagram una foto del piede della bambina. Tantissimi i messaggi di auguri dei colleghi dell’attrice di Latina. “Ma che bello, benvenuta Viola”, ha scritto Giusy Buscemi, che ha lavorato con Serena Iansiti alla sesta stagione di “Un passo dal cielo”. “Auguri con tutto il cuore, benvenuta al mondo piccola Viola”, ha invece commentato Sara Zanier, ex collega di Centovetrine. Commenti di auguri e felicitazioni anche da Ivana Lotito, Barbara Foria, Carolina Crescentini e Francesca Valtorta. L’attrice, diventata mamma per la prima volta a 36 anni, ha già annunciato che continuerà a recitare: Serena, infatti, è attesa sul set della seconda stagione de “Il Commissario Ricciardi”, al fianco di Lino Guanciale.

Serena Iansiti e Ferran Pareres Rubio: genitori per la prima volta!

Serena Iansiti è legata da due anni allo spagnolo Ferran Pareres Rubio. I due si sono conosciuti al Centro sperimentale di Cinematografia, dove lei studiava per diventare attrice e lui come direttore della fotografia. Dopo la fine degli studi ognuno ha preso la propria strada, anche se nel corso degli anni si sono incontrati in più di una occasione. Nel 2019 hanno iniziato la loro relazione sentimentale e, dopo aver superato alla grande la prova del lockdown, hanno deciso di allargare la famiglia. Serena Iansiti ha annunciato di essere incinta su Instagram lo scorso aprile: “Spero di saper crescere mio figlio (o mia figlia) senza paure”, aveva confessato l’attrice in un’intervista. Dopo l’annuncio la gravidanza è proseguita lontano dai riflettori, con qualche scatto sui social per tranquillizzare i fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Iansiti (@jansity)

