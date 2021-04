Serena Iansiti incinta, attrice di Un passo dal cielo 6/ Aspetta il primo figlio da Ferran Paredes Rubio

Serena Iansiti è incinta: in estate diventerà mamma per la prima volta. L’attrice, nota per “CentoVetrine”, “I bastardi di Pizzofalcone” e “Il commissario Ricciardi”, ora è la consulente ecologica Carolina Volpi in “Un passo dal cielo 6”, in onda il giovedì sera su Rai 1. La Iansiti, classe 1985, aspetta il primo figlio dal compagno Ferran Paredes Rubio, noto fotografo e direttore della fotografia spagnolo che lavora in Italia da tanti anni. L’attrice, che aveva già mostrato il pancione su Vanity Fair, ha raccontato al magazine “Confidenze” la sua emozione: “C’è una grande novità, tanto che ancora non so come dirlo: quest’estate sarò mamma. Una sorpresa di cui spero di essere all’altezza, che porterà una rivoluzione nella nostra vita e che accoglieremo con il più grande affetto ed entusiasmo possibili”.

Un passo dal cielo 6/ Video: Francesco, Lara e il cucciolo di volpe

Serena Iansiti: l’attrice di “Un passo dal cielo 6” è incinta

Serena Iansiti è una delle new entry della sesta stagione di “Un passo dal cielo 6”. L’attrice interpreta Carolina Volpi, che si innamorerà di Vincenzo Nappi (interpretato da Enrico Ianniello). Parlando del suo nuovo personaggio, a Thriller Nord, ha detto: “È un piccolo tornado: disinibita, sportiva, sfrontata, ironica… E alquanto imbrogliona! Infatti si spaccia per ‘consulente ecologica’ a volte anche come ‘eco wedding planner’ o organizzatrice di eventi bio a impatto zero. In realtà cerca di spillare quanti più soldi possibili ai suoi ricchi clienti che rimangono ingannati dalla sua parlantina spedita e dalla sua sicura intraprendenza. È una maestra nell’arte di arrangiarsi…”. Nel corso della fiction verrà a galla la sua complicata storia. Sul piccolo schermo, Serena Iansiti ha recitato anche “Le tre rose di Eva 3”, “Il commissario Montalbano” e “Squadra antimafia 4 – Palermo oggi”. Sul set di quest’ultima fiction ha conosciuto Paolo Pierobon, a cui è stata legata per sei anni.

Un Passo dal cielo 6/ Anticipazioni puntata oggi 8 aprile: Francesco in crisi ma..

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Iansiti (@jansity)

LEGGI ANCHE:

UN PASSO DAL CIELO IO TI SALVERÒ, RAI 1/ Riccardo Donna è il segreto

© RIPRODUZIONE RISERVATA