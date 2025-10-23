Serena Maccarone e mamma Venera pronte a conquistare la vittoria nella finale di Io canto family 2025.

Unite dall’amore e dalla passione per il canto, Serena Maccarone e mamma Venera sono arrivate sul palco di Io canto family 2025 portando il sole, il mare e la passione della Sicilia da dove provengono. Fisicamente molto simili, Serena e mamma Venera hanno conquistato la finalissima di Io canto family 2025 cantando con la squadra di Serena Brancale da cui hanno avuto preziosi consigli sia per l’uso della voce che per come stare sul palco.

Sia Serena che la mamma hanno così conquistato i consensi della giuria e del pubblico sfoggiando una grande sicurezza e trasmettendo quel legame indissolubile che c’è tra una mamma e una figlia. Diverse le canzoni che hanno eseguito nel corso delle puntate tra le quali anche Non è l’inferno, il brano con cui Emma Marrone ha vinto il Festival di Sanremo.

Serena Maccarone e mamma Venera: la vittoria a io canto family 2025 non è impossibile

Serena Maccarone e mamma Venera hanno deciso di partecipare a Io canto family 2025 sia per vivere un’esperienza insieme avendo entrambe la passione per la musica ma anche per dimostrare che, con l’amore, si può affrontare e vincere qualsiasi tipo di sfida. Mamma Venera, infatti, è una docente di sostegno e, lavorando in una scuola nella periferia di Catania, prova a trasmettere amore e passione anche ai suoi allievi.

Sul palco di Io canto Family, mamma e figlia hanno affrontato le sfide sempre con grande emozione per poi riuscire a rilassarsi dopo aver conquistato la finale e tra le coppie in gara che potrebbero portare a casa la vittoria, ci sono anche Serena e Venera.

