Serena Marchese, Amici 2021/ Avrà la sua rivincita contro Rosa? “Siamo diverse..”

Per Serena Marchese è arrivato il momento di portare a casa un altro punto ma, soprattutto, un’altra vittoria visto che le anticipazioni del terzo serale di Amici 2021 confermano che la giovane ballerina non sarà eliminata. Come se questo non bastasse, la pupilla di Alessandra Celentano porterà a casa anche una sorta di rivincita visto che al ballottaggio e a rischio eliminazione ci finirà proprio Rosa di Grazia, la collega con la quale ha finito per discutere proprio nei giorni scorsi. Davanti all’ennesimo guanto di sfida proposto dalla maestra Celentano, la bella Rosa ha deciso di dire la sua facendo finire in tilt anche Serena che si è sentita chiamare in causa perché continuamento attaccata per via della mancata presenza scenica: “Quando vedo questi atteggiamenti non produco bene, sto male dentro perché sono una ragazza ipersensibile, quindi scoppio a un certo punto”.

Rosa e Serena allo scontro ad Amici 2021 ma..

Le due ballerine ad Amici 2021 si sono poi confrontate per chiarirsi parlando da sole e senza altri concorrenti pronti a dire la loro. Serena Marchese, in particolare, ha spiegato: “Non volevo che si creasse tutto questo, ma mettiti nei miei panni” e alla fine proprio Rosa di Grazia è arrivata alla conclusione che i loro mondi sono tanto diversi: “Sono fatta così e tante volte non mi piaccio nemmeno io”. Le due hanno trovato per ora un equilibrio ma questa sera Serena porterà a casa il punto e potrà ritornare in casetta mentre per Rosa non sarà certo visto che finirà al ballottaggio con il suo fidanzato Deddy. Serena avrà quindi la sua vittoria così come il “suo tipo” di danza?

