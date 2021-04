Serena Marchese, Amici 2021/ Batte Martina ma rischia l’eliminazione ma..

Serena Marchese si salva ad Amici 2021 ma rischia grosso…

Serena Marchese sì oppure no? La ballerina continua ad essere il fiore all’occhiello della squadra formata dalla Celentano e da Zerbi ma per lei le cose non si mettono bene specie ora che l’imbuto si sta stringendo e i ballerini già lanciatissimi verso lo scontro finale sono Samuele e Giulia. Sul podio non ci sarà di certo posto per Serena o Alessandro e questo lo sanno bene anche la Celentano e i suoi che proprio questa sera tremeranno quando arriverà il momento di fare i conti con il rischio eliminazione. Nel finale di puntata sarà proprio Serena Marchese a finire a rischio ma, fortunatamente, riesce a salvarsi lasciando poi allo scontro finale Martina e Deddy, Serena rischierà grosso sabato prossimo dopo essersi salvata oggi?

Serena Marchese ad Amici 2021 batte Martina e vola alto

Le anticipazioni di Amici 2021 non solo rivelano che la ballerina avrà modo di salvarsi nel finale di puntata ma anche che porterà a casa un’altra soddisfazione che farà gongolare la sua insegnante. Alessandra Celentano l’ha mandata di nuovo in sfida con Martina Miliddi e di nuovo sul latino e questa volta Serena la spunterà con buona pace di Stefano de Martino accusato di votare sempre la bella sarda e non certo per merito. In mezzo alle due, nella coreografia, spunterà di nuovo Francesca Tocca che avrà modo di ballare per mostrare i passi facendo impazzire pubblico e giudici, anche Serena riuscirà ad avere lo stesso effetto sui presenti? Siamo sicuri di no ma quello che importa è che alla fine non tornerà a casa, almeno per questa sera.

