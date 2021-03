Serena Marchese, Amici 2021/ Dalle lacrime e la lite con Rosa alla vittoria?

Serena Marchese continua ad essere la pupilla di Alessandra Celentano ad Amici 2021 ma questo a volte non basta e così ecco le lacrime della ballerina che in settimana si è lasciata coccolare da Leonardo Lamacchia. Proprio il cantante ha preso le parti della ballerina e volto noto della classe di Alessandra Celentano che è finita sotto attacco di Rosa di Grazia stanca di sentirsi dire che lei non sa ballare mentre la collega è una stella della danza. Le sue parole e il suo modo di dire che Serena non è espressiva, hanno spinto la ballerina fino alle lacrime e a quel punto il cantante ne ha preso le difese dicendo che non è colpa sua se la maestra Celentano la elogia a differenza di quanto fa con Rosa. Quest’ultima ha poi dato di matto lasciando intendere che la sua rivale va avanti solo perché fa la vittima. Cosa succederà adesso in questo secondo serale di Amici 2021?

Serena batte Martina ad Amici 2021, come finirà tra loro?

Serena Marchese si troverà sul palco di Amici 2021 pronta a competere con Martina Miliddi ma questa volta il risultato farà infuriare la sua maestra e tutto perché i giudici sembrano più propensi a far vincere la bella morettina a discapito della pupilla della Celentano. In particolare, secondo le anticipazioni di questo secondo serale sembra che nella terza manche, andrà in scena il guanto di sfida tra Serena e Martina voluto dalla Celentano e che sarà proprio la sua ballerina a vincere ma questo non la farà stare zitta, anzi. La Celentano andrà allo scontro con la Cuccarini rea di aver apportato dei cambiamenti alla sua coreografia per mascherare i difetti di Rosa e hanno fatto bene i giudici a far vincere Serena altrimenti…

