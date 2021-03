Serena Marchese, Amici 2021/ In sfida contro Rosa per volere della Celentano..

Serena Marchese è nella squadra formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e questo è già tutto dire per il suo nuovo corso ad Amici 2021. Lei è una ballerina arrivata nella scuola in corsa e proprio perché ha solo preso parte ai casting ed è stata subito scelta senza nemmeno fare la sfida di ingresso. Sicuramente per lei ha pesato molto il pensiero di Alessandra Celentano che l’ha voluta non solo perché la trova bella ma anche perché la trova versatile e quindi molto adatta al serale. Classe 2000 e siciliana, Serena Marchese non è alla sua prima volta in tv visto che in passato è stata già sul palco per un passo a due a Domenica In e poi anche per Rai2 partecipando a Sicilia Cabaret. Infine, nel curriculum pre Amici 2021, è annoverata anche la partecipazione ad un concerto di Andrea Bocelli sempre come ballerina per accompagnare il famoso tenore.

Serena Marchese Vs Rosa Di Grazia ad Amici 2021 per volere di Alessandra Celentano

Ad Amici 2021 Serena Marchese ha avuto modo di entrare nella scuola fortemente voluta da Alessandra Celentano che ha chiesto addirittura un banco ad hoc e la possibilità di non fare la sfida anche se si è detta certa che una ballerina come lei avrebbe potuto battere sia Martina che Rosa. Le discussioni sono dietro l’angolo e il fatto che i ragazzi siano nuovamente affidate ai professori e non ai coach, la dice lunga su quello che vedremo. Le anticipazioni del serale di Amici 201 rivelano che è stata proprio Alessandra Celentano a volere Serena contro Rosa e che nessuno potrà annullare il guanto di sfida proposto se no la giuria in maggioranza su richiesta dell’allievo. Le coreografie da preparare sono due e, pur ammettendo i suoi limiti nell’interpretazione, Serena si è detta pronta ad affrontare le due sfide, meno convinta è apparsa Rosa.

