Serena Marchese, Amici 2021/ Non pervenuta? Una sola prova e poi…

Ma che ci sta a fare ancora Serena Marchese ad Amici 2021? Questa è la domanda che si fanno tutti in questo momento e se i suoi fan continuano a difenderla e appoggiarla, non possono fare lo stesso tutti gli altri. La ballerina fino a questo momento è stata al centro dell’attenzione per via (o per colpa) di Alessandra Celentano che spesso l’ha messa in competizione con Rosa di Grazia prima e con Martina Miliddi poi, e adesso? Sembra che la ballerina sia destinata a chiudere questo programma in sordina e la dimostrazione arriverà proprio questa sera quando si ritroverà ad affrontare una sola prova addirittura alla fine della terza manche. Una serata passata a fare da sfondo a tutti gli altri e, soprattutto, a GIulia Stabile che si esibirà in ben tre pezzi e tre diversi stili (anche sui tacchi) dimostrando tutta la sua bravura, e Serena Marchese? Non pervenuta.

Colpa di Alessandra Celentano che l’ha ‘sfruttata’ per poi buttarla via o di chi non ha capito e apprezzato la sua bravura ad Amici 2021? L’unica cosa che possiamo dire è che sicuramente Serena Marchese ha avuto la sfortuna di capire in un’edizione in cui la protagonista assoluta del ballo è stata la piccola Giulia Stabile. Il resto è storia e lo sarà ancora nelle prossime due settimane. Le anticipazioni del serale di oggi rivelano solo che Serena finirà al ballottaggio e che sarà la prima a salvarsi lasciando Samuele ed Alessandro allo scontro finale, chi uscirà?

