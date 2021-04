Serena Marchese, Amici 2021/ Porta la Celentano e De Martino di nuovo allo scontro?

Serena Marchese ad Amici 2021 mette la Celentano e De Martino di nuovo contro?

Da questa sera Serena Marchese ad Amici 2021 non sarà solo una comparsa o, meglio, non sarà solo l’altra, la concorrente o rivale di Rosa o Martina, il ruolo che fino a questo momento la sua stessa insegnante le ha cucito addosso. Proprio nelle ultime settimane la ballerina è finita spesso nel mirino proprio perché la sua insegnante l’ha voluta spesso mettere al confronto con le altre due colleghe ma non per tirare fuori il suo lato migliore ma per mettere in crisi le altre facendole fuori una ad una, questa sera per lei è arrivato il momento di mettersi davvero in gioco non senza giudizi negativi soprattutto quando finirà al confronto con Alessandro. A quel punto Stefano de Martino le consiglierà di usare più forza in alcune cose e la Celentano correrà in suo soccorso facendo notare che la coreografia era prettamente maschile. i due finiranno di nuovo allo scontro come è successo già nelle scorse settimane?

Serena Marchese e il suo legame con Kledi

In settimana, Serena Marchese ha avuto modo di essere valutata da Kledi Kadiu, così come i suoi compagni di Amici 2021, e a quel punto abbiamo saputo che la ballerina ha spesso partecipato ai suoi stage tant’è che l’ex prof del programma ha fatto sapere: “Io e lei ci conosciamo. Conosco Serena da quando era piccolissima. Me la ricordo nei vari stage in giro” e a quel punto è Maria de Filippi che chiede alla sua ballerina come è Kledi come insegnante. “Serena com’è Kledi com’è insegnante? E’ severo?” e lui ha ribadito in pieno stile Celentano: “Sono esigente e anche se si è severi, nella danza, lo si è a fin di bene”.

