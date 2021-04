Serena Marchese, Amici 2021/ Sconfitta da Martina per ‘l’ormone’ di De Martino?

Serena Marchese ad Amici 2021 si salva ancora ma…

Serena Marchese continua ad essere la preferita di Alessandra Celentano ad Amici 2021. La maestra non vuole in alcun modo rinunciare alla sua preferita e continua a metterla in gioco per far fuori, è proprio il caso di dirlo, Martina Miliddi. Dopo l’eliminazione di Rosa di Grazia, adesso la maestra punta alla bella sarda, e anche questa sera darà il meglio di sè schierando Serena in un nuovo guanto di sfida che ha fatto discutere. In particolare, lei e Martina hanno ricevuto in settimana una comunicazione in cui venivano messe al corrente che ci sarebbe stato un nuovo guanto di sfida, questa volta sul latino e senza tacchi, sperando che Lorella Cuccarini non apporterà le sue solite modifiche. Le due saranno chiamate quindi a ballare latino ma con la consapevolezza, secondo la maestra, che mentre Serena si metterà in gioco, anche se non c’è la certezza che vincerà, con Martina verranno a galla tutti i suoi difetti, anche in quella che è la sua disciplina. Ancora una volta il guanto di sfida non è quindi a favore delle due ballerine ma bensì è pronto a mettere in difficoltà Martina mostrando le sue carenze e per farlo, secondo quanto si evince dalle anticipazioni riportate dal vicolodellenews, durante l’esibizione della sarda sul led andrà in onda la stessa coreografia ballata da Francesca Tocca.

Alessandra Amoroso/ "La paura e la rinascita dopo un periodo.."

Stefano de Martino vota ancora contro Serena ma…

Quando sarà il turno di Serena, invece, sul led apparirà l’esibizione di Martina. Alla fine, però, Stash e Stefano de Martino daranno ancora una volta il punto alla ballerina sarda non senza polemiche da parte della Celentano che continua a punzecchiare l’ex allievo, ora conduttore, della scuola di Amici. Rimane il fatt che Serena Marchese finirà in sfida anche contro Samuele (in coppia con Giulia) e anche in questo caso porterà a casa una sconfitta. In questo caso la Celentano non ha dubbi: il ballerino di Veronica Peparini ha vinto solo grazie alla presenza di Giulia. Polemiche ce ne saranno ancora?

LEGGI ANCHE:

Enula o Tancredi, chi è stato eliminato ad Amici 2021?/ Gli indizi svelano che...Aka7even e Martina/ Tocca a loro essere separati ad Amici 2021?

© RIPRODUZIONE RISERVATA