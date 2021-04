Serena Marchese, incidente ad Amici 2021/ Scheggia nel tallone per la ballerina e…

Piccolo incidente per Serena Marchese nella scuola di Amici 2021. La ballerina di Alessandra Celentano che, nel corso della scorsa puntata del serale è stata protagonista di una sfida con Martina Miliddi che è stata commentata anche da Carolyn Smith e che le è valsa la sconfitta, si è infortunata al termine dell’esibizione anche se, fortunatamente, non si tratta di nulla di grave. Come fa sapere il Corriere dello sport, pare che Serena che, durante la puntata che ha decretato l’eliminazione di Enula, si sia fatta male a causa di una scheggia che si sarebbe infilata nel tallone. Un piccolo infortunio che non ha impedito alla ballerina della squadra guidata dalla Celentano e da Rudy Zerbi si continuare ad esibirsi. Il piccolo infortunio, infatti, non ha spaventato Serena che, in vita della nuova puntata del serale, come unica ballerina della sua squadra, ha già cominciato le prove.

SERENA MARCHESE, NUOVA SFIDA CON MARTINA MILIDDI?

Serena Marchese, pur avendo una formazione classica, ha accettato di mettersi in gioco esibendosi con una ocreografia di latino che è piaciuta molto al pubblico. Nella prossima puntata del serale di Amici 2021, Serena Marchese tornerà a ballare danza classica e tornerà ad essere la protagonista di sfide interessanti. L’intento di Alessandra Celentano che ha lanciato un nuovo guanto di sfida è mettere nuovamente in evidenza le differenze tecniche tra Serena e Martina, ma Lorella Cuccarini ha già in mente la soluzione e proporrà di far sfidare Alessandro e Serena, entrambi con una formazione classica. Il piccolo infortunio, dunque, non fermerà affatto la Marchese a cui è affidata l’intera categoria danza della sua squadra.

