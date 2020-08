SERENA, MARIANNA, MARCO FIGLI GIANNI MORANDI/ “La gentilezza l’insegnamento migliore”

Si chiamano Serena, Marianna e Marco, i figli che Gianni Morandi ha avuto dal suo matrimonio con l’attrice e annunciatrice televisiva Laura Efrikian, nati rispettivamente nel 1967, 1969 e 1974. La prima, purtroppo, è vissuta pochissimo (si parla di poche ore dopo il parto), mentre Marianna e Marco hanno oggi 51 e 46 anni. Marianna è un’attrice, e come tale ha affiancato il padre in diverse produzioni televisive. La prima, per inciso, risale agli anni Settanta, quando Morandi la chiamò a esibirsi sulle note del brano iconico Sei forte papà. Allora era solo una bambina, ma non era difficile immaginare che avrebbe fatto strada nel mondo dello spettacolo. Di fatto, così è stato: dopo il diploma presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma, Marianna ha debuttato ufficialmente come interprete nell’ambito di una riduzione del Don Giovanni di Molière a teatro. In seguito, sempre su un palco teatrale, ha lavorato con Pino Quartullo, regista della pièce Risiko, e poi con Giorgio Pasotti e Nicoletta Romanoff. Quanto alla vita privata, Marianna è stata legata per circa dieci anni al cantautore Biagio Antonacci, con cui ha avuto due figli, Paolo e Giovanni. Su Instagram è molto attiva: 19mila le persone che la seguono ed esprimono apprezzamenti per i suoi post, molti dei quali riguardanti la sua famiglia e i lavori di mamma e papà.

Marco Morandi parla di suo padre Gianni

“L’insegnamento più grande è l’esempio. Ho visto sempre mio padre – come mia madre, del resto – disponibile e gentile verso chiunque: dal presidente della casa discografica, al facchino, al fonico, al fan che si è intrufolato in camerino. Per tutti un sorriso, una pacca sulla spalla, una parola, se serve anche due, sincere. Mi accorgo di farlo anch’io spontaneamente e spero che lo facciano in futuro i miei figli”. Così Marco Morandi, in un’intervista del 5 luglio scorso al Quotidiano del Sud, parla in tono grato dei suoi affetti più cari, i genitori, che hanno cresciuto lui e sua sorella Mariana educandoli alla gentilezza. Un’altra cosa che Marco ha decisamente ereditato da loro è la passione per l’arte e per la musica in particolare, che fin da quando è giovane l’ha spinto a dedicarsi corpo e anima allo studio del violino. Morandi ‘junior’ aveva 5 anni quando ha iniziato: da allora, i progressi che ha fatto sono innumerevoli, e oggi è arrivato apparentemente da solo a dare vita a uno spettacolo tutto dedicato a una delle più grandi artiste che l’Italia abbia conosciuto: Mia Martini. L’evento celebrativo è andato in scena vicino Roma dal 10 luglio al 7 agosto, a poche settimane dalla ripresa dopo un confinamento vissuto tutto sommato serenamente: “È stata una buona occasione per tornare a ritmi più vicini a quelli naturali, per prendersi cura di sé e della propria casa: quindi lavoretti di ogni tipo in giardino e in casa! Oltre la gestione di tre figli maschi in età scolastica… Direi che non mi sono affatto annoiato!”. Marco è sposato con la collega calabrese Sabrina Laganà, da cui ha avuto appunto i figli Tommaso, Leonardo e Jacopo.



