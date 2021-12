Serena Menarini, chi è?/ Voce di Pan di Stelle, lo spot più famoso e l’incontro con..

Serena Menarini è una giovane producer del panorama musicale italiano e principalmente si occupa di raccontare attraverso la musica gli spot pubblicitari, tra cui il famoso spot di “Pan di Stelle” a cui ha prestato anche la sua voce. Nata a Roma e appassionata fin da bambina alla musica, Serena Menarini ha cominciato fin da subito a prendere lezioni di canto e a cercare di farsi strada in un settore agguerritissimo. Il suo bagaglio artistico è da vera e propria musicista, infatti la Menarini oltre a sviluppare le sue capacità di canto ha imparato anche a suonare il pianoforte e parallelamente la chitarra. A soli diciotto anni, così, decide di lasciare la capitale per trasferirsi a Milano.

Serena Menarini e la svolta in carriera grazie all’incontro con Cecchetto

Proprio a Milano, Serena Menarini decide di frequentare l’Accademia di musica, arte e spettacolo. La svolta per la cantante e musicista arriva quando sulla sua strada incontra Claudio Cecchetto, il quale rimane impressionato dalle sue capacità e dal suo essere eclettica, e le affida un programma musicale. Nel corso della sua carriera, inoltre, la Menarini ha avuto modo di collaborare con artisti molto importanti del nostro paese. Sulla vita privata di Serena Menarini non abbiamo moltissime informazioni, anche se sbirciando il suo profilo Instagram non sembrano esserci indizi per carpire se la talentuosa cantautrice abbia una persona al suo fianco oppure no. Pare, infatti, che l’artista sia unicamente concentrata sulla sua vita professionale.

