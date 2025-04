Da quando Serena Meriggioli è entrata nella sua vita, Andrea Rizzoli ha trovato l’equilibrio sentimentale che cercava da tempo. Per questo motivo l’indimenticabile attrice e madre di Andrea, Eleonora Giorgi, si sentiva sollevata e rasserenata dal fatto che il figlio avesse al suo fianco una persona speciale con cui condividere la quotidianità. Serena Meriggioli e Andrea Rizzoli si sono sposati nell’estate del 2024, per la gioia appunto di mamma Eleonora che proprio in quella solenne circostanza espresse tutta la sua gioia per il lieto evento.

“Mio figlio Andrea si è sposato!”, aveva annunciato entusiasta su Instagram, condividendo alcuni scatti del matrimonio coi suoi follower. Andrea Rizzoli è sempre stato riservatissimo sul fronte della vita privata e sentimentale, dunque si hanno pochissime informazioni sulla sua attuale compagna. Sbirciando in rete, tuttavia, scopriamo che Serena Meriggioli lavorerebbe come make up artist, e dovrebbe aver anche avuto esperienze nel mondo del cinema.

Serena Meriggioli, chi è la moglie di Andrea Rizzoli: ha riportato la serenità nella vita del produttore

La moglie Serena Meriggioli ha riportato l’amore e la serenità nella vita sentimentale di Andrea Rizzoli, che aveva vissuto male la fine del suo primo matrimonio con l‘ex moglie Alice Bellagamba. Con la classe 1987 di Jesi, infatti, il produttore visse una storia d’amore lampo, terminata appena due anni dopo le nozze. Questo perché l’ex compagna aveva capito di non essere felice con lui al suo fianco, così decise di troncare sorprendentemente ogni rapporto.

“Sentivo di non stare bene e non provavo più niente per lui” aveva spiegato l’ex moglie dell’editore. A quanto pare Andrea Rizzoli è rimasto single per un po’ di tempo, poi ha conosciuto Serena, con la quale ha intenzioni serissime. Alla coppia non possiamo che augurare le migliori fortune.

