Andrea Rizzoli sarà uno dei protagonisti della trasmissione Verissimo, un programma dove racconterà alcuni aspetti della sua vita come la malattia della madre ma anche storie della sua vita privata come il matrimonio avvenuto nel 2024 con Serena Meriggioli, andiamo a vedere nello specifico chi è.

Per l’uomo si tratta del secondo matrimonio visto che inizialmente aveva sposato l’ex ballerina di Amici Alice Bellegamba. La loro storia è durata però solo un anno ed ora l’uomo è felice con Serena, una donna che lavora come MakeUp artist. Tanta riservatezza sul profilo della donna che – a differenza di sue colleghe – non ha profili social e come il marito appare molto riservata.

Chi è Tommaso Marini/ La crisi e la rinascita, le schermaglie con Selvaggia Lucarelli: "Volevo mollare tutto"

Nell’estate del 2024 è stata la stessa Eleonora Giorgi ha postare foto del matrimonio tra il suo primogenito Andrea Rizzoli e Serena Meriggioli, e la donna felicissima ha postato il seguente messaggio su Instagram: “Il mio Andrea si è sposato”, foto insieme ai suoi figli e a Clizia Incorvaia, moglie del figlio Paolo Ciavarro. Sia Andrea che Serena tendono a difendere il proprio matrimonio nella totale riservatezza ma anche la donna – oltre ovviamente al figlio – sembra molto legata ad Eleonora Giorgi.

Juliana Moreira, chi è?/ 17 anni d'amore con Edoardo Stoppa e 20 anni d'amicizia con Thais Wiggers