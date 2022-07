Serena Mollicone: oggi la sentenza dopo 21 anni dal delitto/ Mottola “Noi tranquilli”

Serena Mollicone, attesa oggi la sentenza

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 luglio, i giudici della Corte d’Assise del Tribunale di Cassino si sono ritirati in Camera di Consiglio per emettere la sentenza del processo per l’omicidio di Serena Mollicone. Un verdetto che giungerà dopo 21 lunghi anni di attesa. La sorella della vittima uccisa ad Arce a soli 18 anni nel 2001, Consuelo, poco prima dell’inizio dell’ultima udienza del processo non ha nascosto una certa emozione ed ai microfoni di AdnKronos ha commentato: “Abbiamo tanto atteso questo giorno, soprattutto mio padre, speriamo che lui sia con noi”. Guglielmo Mollicone è morto poco prima dell’inizio del processo dopo una lunga battaglia per la verità.

Serena Mollicone, papà Guglielmo le dedicava poesie/ "Ti cullo, mio angelo dolce"

Secondo l’accusa, Serena Mollicone sarebbe stata uccisa nella Caserma dei carabinieri di Arce il primo giugno 2001. Dopo aver battuto contro la porta di un alloggio al culmine di una colluttazione, sarebbe svenuta ma il trauma alla testa non sarebbe stato mortale. Quindi sarebbe stata successivamente soffocata con un sacchetto di plastica e del nastro adesivo avvolto attorno alla bocca. Sarebbe morta dopo 5 lunghe ore di terribile agonia. Il suo corpo sarebbe poi stato portato nel bosco Fonte Cupa. Questa la drammatica ricostruzione sulla fine di Serena, avanzata in aula dalle pm della procura di Cassino, Beatrice Siravo e Carmen Fusco.

Guglielmo Mollicone, padre di Serena/ Morto prima della verità: “Lei mi dà la forza”

Serena Mollicone, Mottola “tranquilli”: le accuse

Ad essere responsabili del delitto di Serena Mollicone, sempre secondo la procura, sarebbero tutti i Mottola. Marco avrebbe spinto Serena contro la porta ma poi sarebbero intervenuti i genitori che lo avrebbero aiutato a portare a termine il delitto e a occultarne il cadavere. Nel corso della requisitoria, le pm hanno sostenuto: “Il delitto di omicidio accomuna tutti i componenti della famiglia Mottola. Se immediatamente soccorsa, Serena si sarebbe salvata ma muore per effetto di una condotta attiva, perché i Mottola tutti presenti e tutti concordi sul da farsi, davanti a una ragazza svenuta ma viva, le ostruiscono le vie aree e le chiudono il capo con un sacchetto di plastica e con il nastro adesivo”. In quella occasione le pm paragonarono i Mottola ai Ciontoli. Non è un caso se proprio oggi, ad attendere la sentenza, ci fossero in aula i genitori di Marco Vannini.

Santino Tuzi, brigadiere suicida/ Verità su Serena Mollicone “ha pagato con la vita”

Al termine del processo la procura ha avanzato le sue richieste di condanna: 30 anni per il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, 24 anni per il figlio Marco e 21 anni per la moglie Annamaria, tutti e tre accusati di concorso in omicidio. Il maresciallo Vincenzo Quatrale è accusato di concorso nell’omicidio e per lui sono stati chiesti 15 anni, mentre all’appuntato Francesco Suprano 4 anni per favoreggiamento. Nella giornata della sentenza, intanto, Franco Mottola arrivando in Tribunale ha commentato all’AdnKronos: “Siamo qui, tranquilli”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA