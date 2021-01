Serena Morandi, morte figlia di Laura Efrikian e Gianni/ Il dolore: “Ha vissuto solo 9 ore”

Laura Efrikian e Gianni Morandi, prima di diventare genitori di Marianna e Marco, hanno subito la perdita della loro prima figlia Serena, nata prematura e vissuta solo poche ore. Lo scorso anno, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, Laura Efrikian ha ricordato quel momento difficile della loro vita: “Quando una è incinta non pensi mai possa finire male, soprattutto quando hai vent’anni. Sei sicura che tutto andrà bene. Invece poi la realtà ti mette di fronte ad un dramma”. La ex moglie di Gianni Morandi partorì all’ottavo mese: “Ricordo la corsa in clinica, verso la sala operatoria, le lenzuola bianche. Poi torno in camera, e vedo che mi portano solo fiori. Dopo un po’ tornano le infermiere, prendono i fiori e li portano via. Sentivo una sensazione di disagio”. Fu Gianni Morandi a comunicarle che la figlia non era sopravvissuta: “Poi Gianni venne, fu molto bravo, trovò le parole giuste. Eravamo due ragazzi che affrontano una tragedia”.

Laura Efrikian e Gianni Morandi: la morte della figlia Serena

Laura Efrikian, nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1, ha rivelato di non aver mai visto la figlia Serena: “Nostra figlia ha vissuto solo 9 ore. Io non l’ho vista, credo che nemmeno Gianni l’abbia vista”. Anche Gianni Morandi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha ricordato con malinconia la morte della primogenita: “Mi avevano rimandato la naja perché era appena nata la bambina. Poi, quando morì, mi arrivò subito di nuovo la cartolina e a quel punto dovetti partire. ‘Siccome non sei più padre, devi venire a fare il militare’. Era la regola. Quella sera lì non fu una bella sera ma è passato anche quel periodo”. Dopo la morte di Serena, Laura e Gianni sono diventati genitori di Marianna nel 1969 e di Marco nel 1974. La coppia si è separata definitivamente nel 1979.



