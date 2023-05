Serena, morte figlia di Laura Efrikian e Gianni Morandi/ “Nessuno ha colpe”

La morte di Serena, figlia di Laura Efrikian e Gianni Morandi

Laura Efrikian sarà ospite, insieme alla figlia Marianna Morandi, di Serena Bortone nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno in onda questo pomeriggio, martedì 9 maggio, alle 14.05 su Rai 1. Nel 1966 l’attrice ha sposato Gianni Morandi. Prima di diventare genitori di Marianna e Marco, Laura e Gianni hanno subito la perdita della loro prima figlia Serena, nata prematura e vissuta solo poche ore.

“Quando una è incinta non pensi mai possa finire male, soprattutto quando hai vent’anni. Sei sicura che tutto andrà bene. Invece poi la realtà ti mette di fronte ad un dramma”, ha detto l’attrice ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”. La ex moglie di Gianni Morandi partorì all’ottavo mese. Fu Gianni Morandi a comunicarle che la figlia non era sopravvissuta: “Ho sentito la voce di mio padre che diceva ‘qualcuno glielo dovrà dire’. Gianni venne e fu molto bravo, trovò le parole giuste: due ragazzi che affrontano una tragedia”.

Serena Morandi: il dolore di Laura Efrikian e Gianni Morandi

Serena Morandi è vissuta solo nove ore e i genitori Gianni e Laura Efrikian non hanno potuto vederla: “Nostra figlia ha vissuto solo 9 ore. Io non l’ho vista, credo che nemmeno Gianni l’abbia vista”, ha ricordato l’attrice nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1. Nel corso di una recente intervista da Serena Bortone, Laura Efrikian ha ribadito che la fine della storia d’amore con Morandi non è stata causata dalla perdita della loro bambina: “Nessuno ha colpe, le colpe sono altre, sono gli avvenimenti della vita…”. In passato, in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, l’attrice dichiarò che era stata la giovane età di entrambi a separarli: “Perché ci eravamo messi insieme troppo presto: io ventiquattro anni e lui venti, a quell’età non dura. Con lui sono stata felice”.

