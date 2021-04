Serena, nuova dama Uomini e Donne/ “Dopo una storia di 10 anni, vorrei…”

Il parterre femminile del trono over di Uomini e Donne si arricchisce di nuove signore. Dopo Isabella Ricci che, con la sua eleganza ha conquistato pubblico e opinionisti come ha confermato Gianni Sperti che spera che la dama riesca a trovare l’uomo della sua vita, Maria De Filippi ha invitato una nuova signora a presentarsi. Dopo il confronto tra Biagio Di Maro e Sara, al centro dello studio si accomoda Serena, una giovane donna che ammette di non conoscere molto bene il programma che non riesce a seguire a causa del suo lavoro. Spinta dalla sua migliore amica e dalla voglia di cogliere al volo le occasioni che le capitano, Serena spiega di essere napoletana, ma di vivere da sempre nelle Marche. Single e senza figli, Serena racconta di volere un uomo che arrechi qualcosa in più nellasua vita.

GIACOMO CZERNY, UOMINI E DONNE/ Lite con Carolina: "Sii te stessa, non fare cose..."

Serena, la nuova dama di Uomini e Donne conquista tutti

Dopo una storia d’amore durata dieci anni, Serena cerca un compagno che riesce ad arricchirla. “Dopo un amore durato dieci anni durante i quali, per colpa mia, ho rinunciato a diverse passioni, ho ritrovato me stessa e le mie passioni ed oggi voglio un uomo che mi arrichisca. Non sono in cerca di figli. Sto bene con la mia vita, ho un cane e il mio futuro compagno dovrà darmi quel qualcosa in più che sto cercando”, racconta Serena che, con il suo sorriso e la sua schiettezza ha già conquistato il pubblico di Uomini e Donne che sta apprezzando sempre di più i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Serena riuscirà a trovare l’amore nel programma di Maria De Filippi?

LEGGI ANCHE:

Fulvio e Patrizia, Uomini e Donne/ "Ci frequentiamo ancora", Sperti: "Ti ha scelta.."BIAGIO DI MARO E SARA, UOMINI E DONNE/ Lei: "Non sono in vendita". Tina...

© RIPRODUZIONE RISERVATA