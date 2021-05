Serena Piccolo/ Nuovo eroe “per il suo esempio di forza d’animo e determinazione”

Serena Piccolo tra i protagonisti di Nuovi Eroi, il programma che racconta la storia di cittadini insigniti dal Presidente Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica. Si tratta di eroi del nostro tempo che con il loro impegno, la loro forza e carattere si sono fatti notare diventando protagonisti di uno spaccato d’Italia bella; quell’Italia animata da un profondo senso civico ed esprimono il senso di comunità che definisce una nazione. Tra le varie onorificenze consegnate c’è anche quella a Serena Piccolo insignita al Merito della Repubblica Italiana “per il suo esempio di forza d’animo e determinazione”. La ragazza, affetta dalla malattia aplasia midollare, lo scorso giugno viene ricoverata presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma in attesa di trapianto. Serena però ha deciso di lasciare l’ospedale e tornare tra i banchi di scuola per sostenere in prenda l’esame di maturità presso il Liceo “Vittorio Imbriani” di Pomigliano d’Arco conseguendo con il diploma con voto 100/100.

Il coraggio di Serena Piccolo, eroe dei nostri giorni

Un gesto di grande coraggio e caparbietà quello di Serena Piccolo che avrebbe potuto svolgere l’esame a distanza essendo ricoverata in ospedale, ma che ha deciso di andare oltre il parere dei medici e degli stessi docenti presentandoti dinanzi alla commissione d’esame. Una decisione che anche il padre ha commentato con grande orgoglio: “Serena ha voluto la soddisfazione di confrontarsi, mettersi in gioco, avere paura e gioire come una qualsiasi ragazza di 18 anni”. Dopo aver superato il diploma di maturità presso il Liceo “Vittorio Imbriani” di Pomigliano d’Arco per Serena è arrivata anche una bellissima notizia visto che lo scorso agosto è stato trovato una donatore. Lo scorso 21 agosto la giovanissima ragazza di Pomigliano d’Arco si è così sottoposta al trapianto. Una bella storia di coraggio a lieto fine.

